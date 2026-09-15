Con Airalo hai una eSIM che può connetterti a internet in oltre 200 paesi

Finalmente puoi dire addio al roaming quando viaggi all’estero. Infatti, grazie a Airalo hai una eSIM dati che può connetterti a internet in oltre 200 paesi di tutto il mondo. Cosa stai aspettando? Scegli la tua prossima destinazione, acquista il piano dati che fa per te e installa subito la tua nuova eSIM. Una volta atterrato a destinazione continuerai a navigare senza problemi.
Airalo è il modo migliore per non perdere la connessione quando viaggi. Ovunque tu sia avrai una copertura flessibile ed economica in tutto il mondo. Inoltre, hai solo l’imbarazzo della scelta. In pratica, puoi scegliere tra oltre 200 località disponibili, anche con giga illimitati, per non pensare a quanto consumi e viaggiare senza preoccupazioni.
- Afghanistan a partire da 5.00 €
- Albania a partire da 4.00 €
- Algeria a partire da 4.00 €
- Andorra a partire da 4.00 €
- Anguilla a partire da 6.50 €
- Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
- Arabia Saudita a partire da 4.00 €
- Argentina a partire da 4.50 €
- Armenia a partire da 5.50 €
- Aruba a partire da 8.00 €
- Australia a partire da 4.00 €
- Austria a partire da 4.00 €
- Azerbaigian a partire da 5.50 €
- Azzorre a partire da 4.50 €
- Bahamas a partire da 8.50 €
- Bahrein a partire da 4.00 €
- Bangladesh a partire da 4.00 €
- Barbados a partire da 7.50 €
- Belgio a partire da 4.00 €
- Belize a partire da 8.00 €
- Benin a partire da 8.00 €
- Bermuda a partire da 6.50 €
- Bhutan a partire da 5.00 €
- Bielorussia a partire da 8.50 €
- Bolivia a partire da 7.00 €
- Bonaire a partire da 7.50 €
- Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
- Botswana a partire da 8.00 €
- Brasile a partire da 4.00 €
- Brunei a partire da 6.50 €
- Bulgaria a partire da 4.00 €
- Burkina Faso a partire da 6.50 €
- Cambogia a partire da 4.00 €
- Camerun a partire da 5.00 €
- Canada a partire da 6.50 €
- Capo Verde a partire da 8.00 €
- Ciad a partire da 5.50 €
- Cile a partire da 4.50 €
- Cina a partire da 4.00 €
- Cipro a partire da 4.00 €
- Cipro del Nord a partire da 4.00 €
- Città del Vaticano a partire da 4.00 €
- Colombia a partire da 4.00 €
- Corea del Sud a partire da 4.00 €
- Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
- Costa Rica a partire da 7.00 €
- Croazia a partire da 4.00 €
- Curaçao a partire da 7.50 €
- Danimarca a partire da 4.00 €
- Dominica a partire da 7.50 €
- Ecuador a partire da 5.50 €
- Egitto a partire da 5.00 €
- El Salvador a partire da 5.50 €
- Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
- Estonia a partire da 4.00 €
- Eswatini a partire da 7.50 €
- Etiopia a partire da 11.00 €
- Fiji a partire da 7.00 €
- Filippine a partire da 4.00 €
- Finlandia a partire da 4.00 €
- Francia a partire da 4.00 €
- Gabon a partire da 5.50 €
- Gambia a partire da 8.50 €
- Georgia a partire da 4.00 €
- Germania a partire da 4.00 €
- Ghana a partire da 4.00 €
- Giamaica a partire da 7.50 €
- Giappone a partire da 4.00 €
- Gibilterra a partire da 4.00 €
- Giordania a partire da 4.00 €
- Grecia a partire da 4.00 €
- Grenada a partire da 7.50 €
- Groenlandia a partire da 6.50 €
- Guadalupa a partire da 4.00 €
- Guam a partire da 7.50 €
- Guatemala a partire da 5.50 €
- Guinea a partire da 8.50 €
- Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
- Guyana a partire da 6.50 €
- Guyana francese a partire da 4.00 €
- Haiti a partire da 7.50 €
- Honduras a partire da 4.00 €
- Hong Kong a partire da 4.00 €
- India a partire da 4.00 €
- Indonesia a partire da 4.00 €
- Iraq a partire da 4.00 €
- Irlanda a partire da 4.00 €
- Islanda a partire da 4.00 €
- Isola di Man a partire da 4.00 €
- Isole Canarie a partire da 4.00 €
- Isole Cayman a partire da 7.00 €
- Isole Faroe a partire da 4.00 €
- Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
- Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
- Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
- Israele a partire da 4.00 €
- Italia a partire da 4.00 €
- Jersey a partire da 4.00 €
- Kazakistan a partire da 4.00 €
- Kenya a partire da 7.50 €
- Kirghizistan a partire da 5.50 €
- Kuwait a partire da 4.00 €
- La Riunione a partire da 4.00 €
- Laos a partire da 5.50 €
- Lesotho a partire da 8.00 €
- Lettonia a partire da 4.00 €
- Libano a partire da 17.00 €
- Liberia a partire da 5.50 €
- Liechtenstein a partire da 4.00 €
- Lituania a partire da 4.00 €
- Lussemburgo a partire da 4.00 €
- Macao a partire da 4.00 €
- Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
- Madagascar a partire da 6.50 €
- Madera a partire da 4.00 €
- Malawi a partire da 7.50 €
- Malaysia a partire da 4.00 €
- Maldive a partire da 35.50 €
- Mali a partire da 8.00 €
- Malta a partire da 4.00 €
- Marie-Galante a partire da 4.00 €
- Marocco a partire da 6.00 €
- Martinica a partire da 4.00 €
- Mauritius a partire da 5.50 €
- Mayotte a partire da 4.00 €
- Messico a partire da 4.00 €
- Moldavia a partire da 4.00 €
- Mongolia a partire da 4.00 €
- Montenegro a partire da 4.00 €
- Montserrat a partire da 7.50 €
- Mozambico a partire da 6.50 €
- Namibia a partire da 8.50 €
- Nauru a partire da 8.50 €
- Nepal a partire da 4.50 €
- Nicaragua a partire da 5.50 €
- Niger a partire da 7.50 €
- Nigeria a partire da 7.00 €
- Norvegia a partire da 4.00 €
- Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
- Oman a partire da 4.00 €
- Paesi Bassi a partire da 4.00 €
- Pakistan a partire da 4.00 €
- Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
- Panama a partire da 7.00 €
- Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
- Paraguay a partire da 6.00 €
- Perù a partire da 4.00 €
- Polonia a partire da 4.00 €
- Porto Rico a partire da 4.00 €
- Portogallo a partire da 4.00 €
- Qatar a partire da 4.00 €
- Regno Unito a partire da 4.00 €
- Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
- Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
- Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
- Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
- Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
- Romania a partire da 4.00 €
- Ruanda a partire da 6.50 €
- Saba a partire da 7.50 €
- Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
- Saint Lucia a partire da 7.50 €
- Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
- Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
- Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
- Samoa a partire da 5.50 €
- Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
- Scozia a partire da 4.00 €
- Senegal a partire da 5.50 €
- Serbia a partire da 4.00 €
- Seychelles a partire da 7.50 €
- Sierra Leone a partire da 8.00 €
- Singapore a partire da 4.00 €
- Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
- Slovacchia a partire da 4.00 €
- Slovenia a partire da 4.00 €
- Spagna a partire da 4.00 €
- Sri Lanka a partire da 4.00 €
- Stati Uniti a partire da 4.00 €
- Sudafrica a partire da 4.00 €
- Suriname a partire da 6.00 €
- Svezia a partire da 4.00 €
- Svizzera a partire da 4.00 €
- Tagikistan a partire da 7.00 €
- Taiwan a partire da 4.00 €
- Tanzania a partire da 4.00 €
- Thailandia a partire da 4.00 €
- Timor Est a partire da 6.00 €
- Togo a partire da 8.50 €
- Tonga a partire da 4.50 €
- Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
- Tunisia a partire da 4.00 €
- Turchia a partire da 4.00 €
- Ucraina a partire da 4.00 €
- Uganda a partire da 6.50 €
- Ungheria a partire da 4.00 €
- Uruguay a partire da 6.50 €
- Uzbekistan a partire da 4.00 €
- Vanuatu a partire da 6.50 €
- Venezuela a partire da 7.00 €
- Vietnam a partire da 4.00 €
- Zambia a partire da 7.00 €
- Zimbabwe a partire da 17.00 €