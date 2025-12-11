Arriva il 6G: ma Trump forse pensa all'8K

I tempi sono maturi per iniziare a parlare dell’arrivo del 6G, ma in quali termini? Forse non con l’approccio adottato da Donald Trump, piuttosto confuso sulla natura e sulla destinazione d’uso della tecnologia.

Quindi ora siamo al 6G, accidenti. 5G… ero un leader del 5G, realizzandolo, e ora sono arrivati ​​al 6G.

Donald Trump, il 6G e i dettagli della pelle

Eppure, già durante il suo primo mandato alla Casa bianca, il presidente si era pronunciato sulla questione, invocandone l’arrivo il prima possibile. Ripeschiamo da un nostro articolo del 2019.

Voglio la tecnologia 5G, e anche quella 6G, negli Stati Uniti al più presto possibile. Sarà più potente, veloce e intelligente rispetto allo standard attuale. Le aziende americane devono intensificare i loro sforzi o resteranno indietro.

Nel suo intervento di ieri, Trump è sembrato confondere il 6G con qualche altra tecnologie, probabilmente 4K o 8K. Lo si evince dal suo riferimento alle telecamere e alla loro capacità di cogliere ogni dettaglio.

Cosa fa, ti dà una visione un po’ più approfondita della pelle di qualcuno? Guarda quanto è perfetta. Mi piacevano le telecamere di una volta. Avevano una specie di bella funzione. Ora coprono ogni piccolo dettaglio, vediamo Michael, sei in forma, non lo farai… ma ti dirò… quindi il 6 sta arrivando, eh? Sta arrivando. Finisce mai? E cosa succede? Ci sarà il 7, giusto? Prima che il 6 diventi vecchio, sarai al 7.

A rendere il tutto ancor più paradossale è il fatto che allo stesso tavolo, proprio di fronte, era seduto Cristiano Amon, numero uno di Qualcomm, tra le realtà impegnate in prima linea sullo sviluppo delle nuove reti mobile. Non ha ritenuto opportuno dire la sua, tutto si è risolto con una risata collettiva.

Per quanto riguarda la leadership nel 5G da parte di Donald Trump, non è chiaro a cosa si riferisca. Forse al ban di HUAWEI che ha impedito al gruppo cinese di fornire infrastrutture?