Mobile + Fibra in offerta a soli 33€ con iliad

Ottieni una connessione ovunque tu sia e a casa a un prezzo incredibile grazie a iliad e alla sua nuovissima offerta mobile con fibra. Cosa stai aspettando? Attiva subito il bundle a soli 32,98 euro al mese. Questa tariffa è per sempre. Ciò significa che non sarai mai oggetto di modifiche contrattuali legate al prezzo, quindi niente aumenti per sempre.

Tra l’altro, se hai figli, con iliad hai anche a disposizione gratuitamente Surfie, il servizio di Parental Control che protegge e monitora la navigazione in rete di tutta la famiglia. In questo modo non solo proteggi la tua famiglia dai pericoli della rete, ma non devi più pagare un abbonamento extra per avere lo stesso servizio. Niente male vero? Un motivo in più per passare totalmente a questo operatore telefonico.

Con iliad mobile e fibra le offerte non cambiano nel tempo! Il prezzo stabilito e contrattato oggi sarà quello di domani, senza brutte sorprese come succede spesso con gli altri operatori telefonici. Inoltre, ogni offerta è senza vincoli né costi nascosti. L’attivazione è semplice e veloce, tu non devi fare nulla se non aspettare il momento in cui si attiverà tutto.

Cosa include iliad mobile + fibra

Scopri subito cosa include l’offerta di iliad che include mobile con tanti giga e fibra super veloce e che attivi ora a soli 32,98 euro al mese. Il ricco bundle proposto dall’operatore include rispettivamente:

iliad top 230 a soli 9,99 euro al mese per sempre con 230GB di traffico dati alla massima velocità del 5G con velocità in download fino a 2 Gbps minuti illimitati verso tutte le numerazioni telefoniche di rete fissa e mobile nazionale SMS illimitati verso tutte le numerazioni telefoniche di rete fissa e mobile nazionale attivazione una tantum al costo di soli 9,99 euro



iliadbox a soli 22,99 euro al mese per sempre con fibra super veloce direttamente a casa tua traffico dati illimitato alla massima velocità disponibile nella tua zona router WiFi 7 installazione una tantum al costo di soli 39,99 euro

