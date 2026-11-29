I militari dell’Iran hanno usato Starlink per gli attacchi contro le forze statunitensi. Secondo le fonti del Washington Post, il servizio satellitare è stato sfruttato per guidare missili e droni che hanno colpito varie basi degli Stati Uniti nel Medio Oriente. SpaceX ha successivamente sospeso il suo Indirect Reseller Program.

Anche gli USA non hanno il contratto

Nella prima settimana di marzo, Stati Uniti e Israele hanno iniziato a bombardare l’Iran e messo fuori uso i sistemi di comunicazione terrestri. I militari iraniani hanno quindi utilizzato la connettività Starlink per guidare missili e droni. Un drone ha colpito la base statunitense a Port Shuaiba (Kuwait), uccidendo sei persone. SpaceX ha successivamente introdotto l’obbligo di verifica dell’identità per i velivoli con velocità superiore a 100 miglia orarie (circa 161 Km/h).

L’azienda di Elon Musk ha imposto anche nuove restrizioni alla rete di vendita. I rivenditori di terze parti autorizzati devono conoscere l’identità dei clienti che acquistano un terminale e attivano il servizio Starlink. SpaceX ha inoltre sospeso il suo Indirect Reseller Program che consentiva ai rivenditori autorizzati di distribuire i terminali ad altre aziende.

Teoricamente SpaceX non può fornire il servizio Starlink in Iran, essendo vietato dalle sanzioni USA. In realtà è disponibile gratuitamente in Iran per cittadini e dissidenti, dopo il blocco della connettività Internet da parte del regime. Le autorità iraniane confiscano i terminali e li usano per guidare droni e missili.

SpaceX non può disattivare i terminali che si trovano in Iran perché toglierebbe la connettività a cittadini, dissidenti e giornalisti statunitensi. Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica riesce inoltre ad ottenere i terminali tramite società fittizie in Sud America, Sud-est asiatico, Medio Oriente ed Europa. È quindi difficile impedire l’uso non autorizzato del servizio.