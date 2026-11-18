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verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale. 100 SMS verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale.

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale. 11 GB roaming di traffico dati in UE, UK, Svizzera, Ucraina e Moldavia.

Non perdere questa occasione incredibile che ti permette di risparmiare ancora di più sul tuo acquisto. Potrai decidere tu se attivare una carta SIM fisica o una eSIM virtuale. Per quest’ultima, ricordati di verificare prima se il tuo smartphone è compatibile.

Se hai bisogno di più giga c’è Lyca Mobile

Italy Pink offre pochi giga di traffico dati per i tuoi gusti? Niente paura, con Lyca Mobile Italy White hai 350GB di traffico dati a soli 6 euro per il primo mese, poi solo 11,99 euro ogni 30 giorni. Attivala adesso solo online e dai un’occhiata a tutto quello che include il ricco bundle.

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Anche in questo caso puoi decidere se attivare una carta SIM fisica o una eSIM virtuale.