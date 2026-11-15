Scegli Kena Mobile: per te 300 giga e minuti illimitati a soli 6€

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minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;

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Questa offerta è disponibile sia per i nuovi numeri che per la portabilità, passando da uno di questi operatori: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Con Kena Mobile spendi meno e hai di più

Se non hai bisogno di così tanti giga al mese c’è un’altra offerta a tempo limitato che ti permette di risparmiare di più, senza rinunciare alla qualità. Infatti, Kena Mobile oggi propone anche 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. E grazie al 5G incluso navighi fino a 250 Mbps in download. Cosa aspetti? Acquista subito questa offerta online. Il bundle include

150 giga di traffico dati;

di traffico dati; tecnologia 5G con velocità in download fino a 250 Mbps;

minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali; attivazione gratuita;

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gratuita; consegna SIM gratuita.

In questo caso, l’offerta è disponibile solo in portabilità per chi passa da uno di questi operatori: Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.