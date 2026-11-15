 Scegli Kena Mobile: per te 300 giga e minuti illimitati a soli 6€
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Scegli Kena Mobile: per te 300 giga e minuti illimitati a soli 6€

Scegli Kena Mobile, per te, se passi da un altro operatore e per un nuovo numero, 300 giga e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.
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Scegli Kena Mobile, per te, se passi da un altro operatore e per un nuovo numero, 300 giga e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.
Kena Mobile
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Approfitta subito delle offerte d’autunno con l’operatore mobile virtuale di TIM! Scegliendo Kena Mobile ottieni 300 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese! Attivazione, SIM e consegna gratis. E con il 5G incluso navighi fino a 250 Mbps in download. Niente male vero? Acquista subito questa offerta online. Ricapitolando, questo ricco bundle include:

  • 300 giga di traffico dati con ricarica automatica, anziché 200 giga;
  • tecnologia 5G con velocità in download fino a 250 Mbps;
  • minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;
  • 200 SMS verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;
  • attivazione gratuita;
  • SIM gratuita;
  • consegna SIM gratuita.
Passa a Kena

Questa offerta è disponibile sia per i nuovi numeri che per la portabilità, passando da uno di questi operatori: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Con Kena Mobile spendi meno e hai di più

Se non hai bisogno di così tanti giga al mese c’è un’altra offerta a tempo limitato che ti permette di risparmiare di più, senza rinunciare alla qualità. Infatti, Kena Mobile oggi propone anche 150 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. E grazie al 5G incluso navighi fino a 250 Mbps in download. Cosa aspetti? Acquista subito questa offerta online. Il bundle include

  • 150 giga di traffico dati;
  • tecnologia 5G con velocità in download fino a 250 Mbps;
  • minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;
  • 200 SMS verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili nazionali;
  • attivazione gratuita;
  • SIM gratuita;
  • consegna SIM gratuita.
Passa a Kena

In questo caso, l’offerta è disponibile solo in portabilità per chi passa da uno di questi operatori: Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

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Pubblicato il 15 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 nov 2026
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