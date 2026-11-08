 Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 7€
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Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 7€

Cerchi un operatore telefonico trasparente ed economico senza rinunciare a nulla? Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 6,99€.
Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 7€
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Cerchi un operatore telefonico trasparente ed economico senza rinunciare a nulla? Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 6,99€.
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Stanco dei soliti operatori telefonici che promettono e poi non mantengono? Sei alla ricerca di un operatore telefonico onesto, trasparente ed economico senza dover rinunciare a nulla? Passa a Lyca Mobile oggi stesso! Per te, solo online a questo link, con Italy pink ottieni 200GB di dati, minuti illimitati e 100 SMS nazionali a soli 6,99 euro ogni 30 giorni.

Passa a Lyca

Questo ricco bundle ti sta aspettando! Sbrigati prima che finisca la promozione. Il ricco bundle di Italy pink include:

  • 200GB di traffico dati in 5G;
  • minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;
  • 100 SMS verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;
  • 11GB di traffico dati in roaming per UE, UK, Svizzera, Ucraina e Moldavia.

Perché passare a Lyca Mobile

Passare a Lyca Mobile offre tantissimi vantaggi economici e non solo a te che cerchi trasparenza, chiarezza, onestà e tanta qualità. Scegli la migliore offerta disponibile in base alle tue necessità e inizia fin da subito a risparmiare senza sorprese.

Passa a Lyca

Con Lyca hai accesso a una rete dati 5G alla massima velicità per navigare senza limiti nelle offerte abilitate e ottenere così zero rallentamenti e solo potenza. Inoltre, scegliendo una eSIM hai una connessione pronta in pochi minuti scansionando il QR Code per essere subito connesso, ovunque ti trovi. E l’attivazione zero costi è incredibilmente vantaggiosa. Nessun costo nascosto. Attivi la tua offerta gratis e inizi a risparmiare fin dal primo giorno.

Grazie a Lyca Mobile cambi operatore senza pensieri. Infatti, puoi portare il tuo numero gratis da qualsiasi operatore, senza interruzioni e senza complicazioni. Tu non devi pensare a nulla. E poi hai prezzi piccoli con offerte low cost pensate proprio per farti risparmiare ogni mese, senza rinunciare assolutamente a qualità e affidabilità. Tutto questo senza vincoli! Niente abbonamenti, solo SIM ricaricabili che gestisci in modo semplice, mantenendo il pieno controllo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 nov 2026

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8 nov 2026
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