Passa a Lyca Mobile: 200GB e minuti illimitati a soli 7€

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verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; 11GB di traffico dati in roaming per UE, UK, Svizzera, Ucraina e Moldavia.

Perché passare a Lyca Mobile

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