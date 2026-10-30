Elon Musk è un genio, parola di Vladimir Putin

L’uomo più ricco del mondo, nonché proprietario e guida di SpaceX, incassa un apprezzamento dal numero uno del Cremlino. Vladimir Putin ha speso parole di elogio nei confronti di Elon Musk, in particolare per quanto fatto con l’allestimento della costellazione di satelliti Starlink. Non può essere una manifestazione di stima casuale, considerando quanto accaduto di recente con il rallentamento del sistema Starshield in Ucraina che ha creato non pochi problemi a militari e civili.

Che rapporto c’è tra Elon Musk e Vladimir Putin?

Sappiamo da tempo che il Paese è al lavoro sulla propria alternativa, chiamata Rassvet, per la quale sono già state lanciate in orbita le prime unità quest’anno, con l’obiettivo di arrivare a fornire un servizio in tutto il territorio nazionale entro il 2030. Questo il commento del Presidente, raccolto in occasione del summit economico e umanitario tra Russia e Africa andato in scena nella giornata di ieri a Mosca.

Elon Musk è un genio, davvero un genio. Ha già mandato in orbita oltre 5.000 satelliti di questo tipo, mentre noi stiamo muovendo solo i primi passi.

Un eventuale stretto rapporto tra i due avrebbe inevitabilmente implicazioni sulla situazione in Ucraina. Lì, ormai da anni, si fa affidamento su Starshield (la versione militare di Starlink) per gestire il conflitto sulla Russia. Musk non si è pronunciato sul riconoscimento pubblico di Putin, ma alcune sue dichiarazioni recenti lasciano intendere un potenziale deterioramento dei rapporti con Kiev.

Solo pochi giorni fa ha puntato il dito contro l’esercito di Volodymyr Zelensky e l’utilizzo della sua tecnologia per scopi offensivi e non esclusivamente difensivi. Questo il passaggio che ha fatto più discutere.

Se Starlink venisse disattivato, il fronte ucraino crollerebbe immediatamente. Questa NON è una minaccia, è semplicemente la constatazione di un fatto.

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

Tutto questo accade mentre gli Stati Uniti si avvicinano alle elezioni di medio termine. Sarà il primo vero banco di prova per la seconda amministrazione di Donald Trump. L’esito delle urne sposterà inevitabilmente alcuni equilibri oltreoceano e, di conseguenza, a livello internazionale.