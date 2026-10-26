Starshield, l'Ucraina e il nuovo Elon Musk pacifista

Il sistema Starshield è tornato a funzionare normalmente in Ucraina, dopo un periodo costellato da blackout e rallentamenti. È la versione militare di Starlink, a cui l’esercito di Kiev si appoggia per contrastare gli attacchi eseguiti con i droni dalla Russia e per comandare le proprie unità. Rimane da capire chi, tra Donald Trump ed Elon Musk, abbia imposto l’introduzione delle limitazioni che, nelle ultime settimane, sono costate la vita anche a dei civili.

Starshield in Ucraina, Musk: La guerra deve finire

Intanto, il numero uno di SpaceX è tornato a dire la sua sulla vicenda, ribadendo nuovamente che Starshield è controllato dal governo americano e che i militari ucraini hanno utilizzato la tecnologia per attacchi offensivi con droni che hanno provocato vittime , violando i termini di servizio. Questo il suo post.

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

È un Musk marcatamente pacifista, che scrive in maiuscolo di non provare altro che un DISPREZZO ASSOLUTO per quei malvagi guerrafondai che, per pura esibizione di virtù, spingono verso un massacro senza fine, senza offrire alcuna soluzione realistica al conflitto . Non è del tutto chiaro a chi si stia riferendo, ma conclude con l’augurio Possiate bruciare all’inferno . In un intervento successivo scriverà che L’incessante massacro di ucraini e russi deve finire . Difficile non condividere.

@skscartoon The endless slaughter of Ukrainian and Russians must stop. We should some sympathy for the poor Russian conscripts too. Those kids have no choice but to fight and die in drone strikes. — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2026

La questione rappresenta l’ennesimo screzio, se così lo si può definire, tra l’uomo più potente al mondo e quello più ricco del pianeta. Li lega un’amicizia a fasi alterne, segnata da momenti di assoluta sintonia e altri in cui prendono il sopravvento le due personalità decisamente sopra le righe.