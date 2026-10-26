 Starshield, l'Ucraina e il nuovo Elon Musk pacifista
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Starshield, l'Ucraina e il nuovo Elon Musk pacifista

Musk ribadisce che Starshield è sotto il controllo del governo americano e accusa l'esercito ucraino di aver violato i termini di servizio.
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Musk ribadisce che Starshield è sotto il controllo del governo americano e accusa l'esercito ucraino di aver violato i termini di servizio.
The White House, Flickr
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Il sistema Starshield è tornato a funzionare normalmente in Ucraina, dopo un periodo costellato da blackout e rallentamenti. È la versione militare di Starlink, a cui l’esercito di Kiev si appoggia per contrastare gli attacchi eseguiti con i droni dalla Russia e per comandare le proprie unità. Rimane da capire chi, tra Donald Trump ed Elon Musk, abbia imposto l’introduzione delle limitazioni che, nelle ultime settimane, sono costate la vita anche a dei civili.

Starshield in Ucraina, Musk: La guerra deve finire

Intanto, il numero uno di SpaceX è tornato a dire la sua sulla vicenda, ribadendo nuovamente che Starshield è controllato dal governo americano e che i militari ucraini hanno utilizzato la tecnologia per attacchi offensivi con droni che hanno provocato vittime, violando i termini di servizio. Questo il suo post.

È un Musk marcatamente pacifista, che scrive in maiuscolo di non provare altro che un DISPREZZO ASSOLUTO per quei malvagi guerrafondai che, per pura esibizione di virtù, spingono verso un massacro senza fine, senza offrire alcuna soluzione realistica al conflitto. Non è del tutto chiaro a chi si stia riferendo, ma conclude con l’augurio Possiate bruciare all’inferno. In un intervento successivo scriverà che L’incessante massacro di ucraini e russi deve finire. Difficile non condividere.

La questione rappresenta l’ennesimo screzio, se così lo si può definire, tra l’uomo più potente al mondo e quello più ricco del pianeta. Li lega un’amicizia a fasi alterne, segnata da momenti di assoluta sintonia e altri in cui prendono il sopravvento le due personalità decisamente sopra le righe.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 26 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
26 ott 2026
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