 SpaceX riduce le prestazioni di Starlink in Ucraina
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SpaceX riduce le prestazioni di Starlink in Ucraina

SpaceX ha introdotto restrizioni all'uso di Starlink, interropendo la connessione quando i droni ucraini raggiungono una velocità di 110-120 Km/h.
SpaceX riduce le prestazioni di Starlink in Ucraina
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SpaceX ha introdotto restrizioni all'uso di Starlink, interropendo la connessione quando i droni ucraini raggiungono una velocità di 110-120 Km/h.
Reuters
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SpaceX ha introdotto restrizioni su alcuni servizi Starlink in Ucraina, causando l’interruzione delle missioni militari. Senza nessun preavviso, l’azienda di Elon Musk ha implementato una restrizione sulla velocità massima dei terminali in movimento, bloccando di fatto l’uso dei droni che intercettano quelli russi. Qualcuno sospetta che ci sia lo zampino di Donald Trump.

Non può essere una coincidenza

Il servizio satellitare di SpaceX viene utilizzato dai cittadini per accedere ad Internet, ma anche dai militari sul campo di battaglia. Oltre che per le comunicazioni, Starlink viene sfruttato per guidare i droni verso bersagli nei territori ucraini occupati e per intercettare i droni russi. Non si tratta ovviamente della versione consumer, ma del servizio Starshield progettato per usi militari, intelligence e sicurezza nazionale.

Il consulente per le tecnologie di difesa (Serhiy Beskrestnov) ha dichiarato che SpaceX ha limitato le prestazioni per i terminali in movimento. Quando i droni raggiungono una velocità di 110-120 Km/h, la connessione si interrompe per 10-20 secondi. Ciò rende impossibile il controllo a distanza. I militari non hanno ricevuto nessun preavviso. Diverse missioni sono state annullate.

Al momento non è arrivata nessuna dichiarazione da SpaceX o Elon Musk. Il consulente ritiene che non si tratta di una coincidenza, ma è legata all’attuale situazione politica. Donald Trump aveva chiesto al governo ucraino di non colpire le raffinerie di petrolio in Russia (Starlink non funziona in Russia, quindi i militari usano un altro sistema di comunicazioni). Secondo il Presidente degli Stati Uniti, gli attacchi di Kiev contro le raffinerie russe hanno causato un aumento dei prezzi del diesel (non dalla guerra in Iran, ndr).

Elon Musk ha così commentato il video su X:

Zelensky si è spinto troppo oltre.

Secondo Serhii Sternenko, attivista ed ex consulente del Ministero della Difesa ucraino, SpaceX ha introdotto le restrizioni su ordine di Trump.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 14 ott 2026

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