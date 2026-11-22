Passare a Kena Mobile oggi è ancora più vantaggioso grazie alle offerte d’autunno! Approfittane subito per ottenere 300 GB di traffico dati in 5G, anziché 200 GB, con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6 euro al mese. Cosa stai aspettando? Attiva adesso questo ricco bundle per soli 5,99 euro al mese! Si tratta di un’occasione imperdibile che include:

300 giga di traffico dati con tecnologia 5G inclusa a velocità in download fino a 250 Mbps;

di traffico dati con tecnologia 5G inclusa a velocità in download fino a 250 Mbps; 300 giga anziché 200 giga se attivi la ricarica automatica;

minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; attivazione gratuita;

gratuita; SIM gratuita;

gratuita; consegna gratis.

L’offerta è valida per tutti i nuovi numeri e anche per chi passa da un altro operatore: 1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

Kena Mobile: la soluzione per connetterti

Con Kena Mobile hai tantissime soluzioni per connetterti. Scegli quella che fa al caso tuo in base alle tue esigenze. In particolare, se hai bisogno di più giga perché ogni mese quelli che hai non ti bastano, c’è la tariffa che include 450 giga di traffico dati in 5G, anziché 350 giga, con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Attiva adesso questo ricco bundle per soli 9,99 euro al mese! Un’opportunità incredibile che include:

450 giga di traffico dati con tecnologia 5G inclusa a velocità in download fino a 250 Mbps;

di traffico dati con tecnologia 5G inclusa a velocità in download fino a 250 Mbps; 450 giga anziché 350 giga se attivi la ricarica automatica;

minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di telefono di rete fissa e mobile nazionale; attivazione gratuita;

gratuita; SIM gratuita;

gratuita; consegna gratis.

Se vuoi risparmiare ulteriormente Kena Mobile ti permette di acquistare il pack 6 mesi a soli 29,99 euro che include 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. In tutti e due i casi le offerte sono disponibili per nuovi numeri e in portabilità da 1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.