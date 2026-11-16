Lancio del razzo Vulcan fallito, Amazon perde 40 satelliti

Come spiegato all’inizio del mese da Amazon, la missione LV-01 era la prima delle 38 assegnate alla United Launch Alliace (ULA). Il razzo Vulcan Centaur doveva portare in orbita 40 satelliti della costellazione Leo, ma la missione è fallita. Si tratta di una cattiva notizia anche per la NASA.

Nuovi ritardi per Amazon Leo?

La costellazione Amazon Leo è attualmente formata da 396 satelliti, la maggioranza dei quali portati in orbita dal razzo Atlas V di ULA (non più disponibile). LV-01 era dunque la prima missione effettuata con il razzo Vulcan Centaur in configurazione VC6L (sei booster laterali a combustibile solido). Dopo il caricamento del propellente (ossigeno liquido e metano per i due motori BE-4 del primo stadio Vulcan, ossigeno e idrogeno liquidi per i due motori RL10 del secondo stadio Centaur V) è iniziato il conto alla rovescia.

Quando mancavano 15 secondi al lancio c’è stato uno stop temporaneo per un ignoto problema tecnico. Il lancio è quindi avvenuto alle ore 12:40 (le 18:40 in Italia) dallo Space Launch Complex 41 (SLC-41) della Cape Canaveral Space Force Station. La separazione dei sei booster è avvenuta correttamente, così come l’accensione dei motori BE-4, la separazione degli stadi, l’accensione dei motori RL10 e l’apertura della carenatura del secondo stadio (dove erano stivati i 40 satelliti).

La diretta streaming è stata interrotta senza fornire spiegazioni sul problema. ULA ha successivamente comunicato che si è verificata un’anomalia circa 10 minuti dopo il lancio. Secondo le fonti di Stephen Clark (Ars Technica), lo spegnimento dei motori BE-4 del primo stadio è avvenuto in ritardo. Successivamente il razzo ha iniziato a ruotare e tale rotazione è continuata anche dopo la separazione. ULA ha probabilmente perso il controllo e la missione è fallita.

Amazon doveva lanciare circa 1.600 satelliti entro luglio 2026, ma ha ottenuto la cancellazione della scadenza dalla FCC. In ogni caso, la costellazione deve essere completata entro fine luglio 2029. Il fallimento della missione LV-01 comporterà ulteriori ritardi.

Amazon può usare il razzo Ariane 6 di Arianespace per altre 21 missioni (la prossima è prevista il 23 novembre) e il razzo Falcon 9 di SpaceX per altre 10 missioni. Quest’ultimo non verrà più prodotto, mentre il razzo New Glenn di Blue Origin non può essere utilizzato finché non verrà ricostruita la base di lancio.

L’amministratore della NASA (Jared Isaacman) ha comunicato che fornirà assistenza (se richiesta), in quanto il secondo stadio (Centaur V) del razzo di ULA verrà usato per il razzo SLS (Space Launch System) durante le future missioni Artemis.