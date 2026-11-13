Con TIM BUSINESS ha internet FWA fino a 300 Mega con 5G incluso

Scegli TIM BUSINESS che ti permette di attivare TIM START FWA 5G, la soluzione economica per internet fino a 300 Mega nelle zone non raggiunte dalla Fibra. Tra l’altro questo bundle è in offerta speciale a soli 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, anziché 34,90 euro. Se sei un’azienda o un imprenditore questa è la scelta perfetta per avere una connessione veloce e immediata, senza Fibra.

Con TIM START FWA 5G hai disponibili due soluzioni semplici ed efficaci per l’installazione e il kit. Prima di tutto devi sapere che il kit FWA ti viene fornito in comodato d’uso gratuito. Finché sei in TIM non devi pagare nulla. Solo in caso di disdetta dovrai restituire tutto il materiale fornito per la connessione. Inoltre, puoi scegliere la soluzione di installazione in base alla posizione e alle esigenze della tua sede:

Soluzione outdoor (consigliata per massima performance) ,per una migliore ricezione del segnale 5G e include: Antenna 5G esterna (cm 11×19) con SIM Mobile dedicata; Modem TIM HUB+ con tecnologia EasyMesh; Installazione eseguita da tecnico TIM specializzato su appuntamento.

,per una migliore ricezione del segnale 5G e include: Soluzione indoor (autoinstallante) , non necessita alcuna opera esterna e include: Auto installazione, facile e senza interventi strutturali; Modem Wi-Fi evoluto con SIM Mobile dedicata integrata; Tecnologia EasyMesh per una rete estesa in tutta la sede; Spedizione del kit direttamente in sede: installazione autonoma, senza tecnico esterno.

, non necessita alcuna opera esterna e include:

Cosa è incluso nell’offerta TIM START FWA 5G BUSINESS

TIM START FWA 5G è l’offerta BUSINESS che, al prezzo scontato di soli 19,90 euro al mese, offre una navigazione internet FWA illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload nelle zone dove la Fibra non arriva. Incluso c’è anche il 5G che assicura la stessa velocità della Fibra, ma via radio. Il ricco bundle include:

connessione dati illimitata;

tecnologia 5G;

FWA INDOOR che puoi spostare in altra sede tutte le volte che vuoi;

IP Dinamico;

TIM SOS Cyber gratuito per i primi 3 mesi che protegge la linea e include 2 ore di consulenza in caso di attacco informatico;

assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero unico gratuito 191;

ripristino garantito entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione in caso di guasto.