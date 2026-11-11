 Problemi con TIM l'11 novembre: tutti gli aggiornamenti
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Problemi con TIM l'11 novembre: tutti gli aggiornamenti

Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un down della rete TIM: tutti gli aggiornamenti sui problemi di mercoledì 11 novembre.
Problemi con TIM l'11 novembre: tutti gli aggiornamenti
Telecomunicazioni
Si stanno moltiplicando le segnalazioni relative a un down della rete TIM: tutti gli aggiornamenti sui problemi di mercoledì 11 novembre.
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Il portale Downdetector sta riportando un picco di segnalazioni relative a problemi con la rete TIM. Non sembra trattarsi di un down esteso, considerando il numero degli utenti che fanno affidamento sulle linee dell’operatore. Vale comunque la pena monitorare la situazione, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Le segnalazioni relative al down della rete TIM dell'11 novembre

Cosa succede con TIM? Le segnalazioni

I feedback più recenti riguardano per il 33% le connessioni a internet a banda larga, il 28% le chiamate vocale e il 23% il Wi-Fi (che però potrebbe essere il sintomo di un’anomalia indipendente da TIM).

Aggiornamento (11 novembre 2026, 11:55)

La buona notizia è che, da circa mezz’ora a questa parte, il volume delle segnalazioni è lievemente diminuito. Il segnale può essere interpretato come il sintomo di un problema circoscritto o comunque già in fase di risoluzione.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 11 nov 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 nov 2026
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