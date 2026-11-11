Problemi con TIM l'11 novembre: tutti gli aggiornamenti

Il portale Downdetector sta riportando un picco di segnalazioni relative a problemi con la rete TIM. Non sembra trattarsi di un down esteso, considerando il numero degli utenti che fanno affidamento sulle linee dell’operatore. Vale comunque la pena monitorare la situazione, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Cosa succede con TIM? Le segnalazioni

I feedback più recenti riguardano per il 33% le connessioni a internet a banda larga, il 28% le chiamate vocale e il 23% il Wi-Fi (che però potrebbe essere il sintomo di un’anomalia indipendente da TIM).

Aggiornamento (11 novembre 2026, 11:55)

La buona notizia è che, da circa mezz’ora a questa parte, il volume delle segnalazioni è lievemente diminuito. Il segnale può essere interpretato come il sintomo di un problema circoscritto o comunque già in fase di risoluzione.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.