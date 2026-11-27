Al termine del processo durato tre mesi, un tribunale di New York ha emesso un verdetto di colpevolezza contro Huawei e tre sussidiarie per aver violato le sanzioni statunitensi riguardanti l’Iran, mentito alle banche, riciclato denaro e rubato segreti commerciali ad aziende americane. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’azienda cinese ha costruito il suo impero globale su frode, furto e inganno.

Sentenza prevista il 14 settembre 2027

Huawei e le sue controllate hanno fornito assistenza al governo della Repubblica Islamica dell’Iran, offrendo servizi relativi ad una dorsale Internet e migliorando l’accessibilità alle reti mobili nel Paese. Hanno inoltre aiutato il regime iraniano nel monitoraggio degli utenti (censura) e fornito videocamere di sorveglianza che hanno consentito di registrare le proteste dei cittadini.

Huawei ha condotto le attività in Iran sotto il nome di Skycom. L’azienda ha mentito in merito alla natura delle sue operazioni in Iran, dichiarando falsamente a banche, giornalisti e al governo statunitense che non forniva assistenza alle forze armate o all’intelligence iraniani, che Skycom fosse un partner commerciale e che rispettasse tutte le sanzioni.

Huawei ha inoltre rubato proprietà intellettuali di aziende statunitensi, tra cui segreti commerciali, codice sorgente e manuali di router, tecnologie per antenne e tecnologie per il collaudo di robot. Nel comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia ci sono alcuni esempi. Nonostante la firma di un accordo di non divulgazione, i dipendenti di Huawei hanno inviato foto e dettagli tecnici di un robot (Tappy) di T-Mobile usato per testare i touchscreen.

Ingegneri dell’azienda cinese hanno inoltre copiato il codice sorgente dei router Cisco. Altre aziende derubate sono CNEX e Quintel. La sentenza potrebbe stabilire varie sanzioni, tra cui multe, confische e risarcimenti. Il tribunale ha tuttavia respinto le accuse di racket e ostacolo alla giustizia. Huawei ha comunicato che presenterà appello, in quanto le altre accuse del governo statunitense sono prive di fondamento giuridico o fattuale.