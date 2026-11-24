Amazon ha annunciato l’aggiunta di altri 36 satelliti alla costellazione Leo. Sono stati portati in orbita dal razzo Ariane 6 di Arianespace. Il lancio è avvenuto con un giorno di ritardo a causa di un problema tecnico. Si tratta della quarta missione assegnata all’azienda francese. Il servizio di connettività satellitare dovrebbe essere attivato entro fine anno.

Amazon Leo: 432 satelliti nello spazio

Come è noto, il 15 novembre è stato lanciato il razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance (ULA) che doveva portare nello spazio 40 satelliti (missione LV-01). Purtroppo, a causa di un’insufficiente alimentazione di propellente nel primo stadio, la separazione è avvenuta ad un’altitudine inferiore, quindi il secondo stadio non ha raggiunto l’orbita.

Amazon ha perso 40 satelliti, ma può fortunatamente utilizzare altri razzi. Il numero maggiore di missioni è stato assegnato ad Arianespace (24 in totale). La quarta (LE-04) era prevista il 23 novembre con il lancio tra le 11:09 e le 11:38 UTC (12:09-12:38 in Italia). Il conto alla rovescia è stato però interrotto prima della rimozione della piattaforma mobile a causa di un problema tecnico ai sistemi di supporto a terra.

Arianespace non ha fornito altri dettagli, ma il problema è stato prontamente risolto. Il lancio del razzo Ariane 6 in configurazione 64 (quattro booster laterali) è avvenuto alle ore 11:14 (12:14 in Italia) di oggi, ovvero proprio alla scadenza della finestra di lancio, dallo spazioporto in Guyana francese. Il rilascio dei 36 satelliti è avvenuto dopo circa 2 ore ad un’altitudine di circa 460 Km. Dopo il completamento delle verifiche verranno portati alla quota operativa (circa 630 Km).

Arianespace ha finora completato quattro missioni per conto di Amazon (quindi ne rimangono 20), portando in orbita 136 satelliti. La costellazione Leo è ora formata da 432 satelliti. In base all’autorizzazione concessa dalla FCC (Federal Communications Commission) deve essere completata entro il 30 luglio 2029 (3.232 satelliti).

Amazon aveva comunicato che l’attivazione del servizio è prevista entro fine anno. Non è chiaro se verrà rispettata la roadmap, dopo la perdita di 40 satelliti. L’azienda di Seattle lancerà anche 5.105 satelliti con funzionalità D2D per offrire la connettività mobile entro il 2028.