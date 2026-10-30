 Microsoft pubblica i nuovi sfondi ufficiali di Surface: download gratis
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Microsoft pubblica i nuovi sfondi ufficiali di Surface: download gratis

Dopo gli sfondi dedicati al programma Insider, Microsoft pubblica quelli della linea Surface: scaricali per personalizzare il desktop.
Microsoft pubblica i nuovi sfondi ufficiali di Surface: download gratis
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Dopo gli sfondi dedicati al programma Insider, Microsoft pubblica quelli della linea Surface: scaricali per personalizzare il desktop.
Microsoft Surface, X
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Uno dei profili ufficiali di Microsoft su X ha appena pubblicato una selezione di nuovi sfondi ufficiali dedicati alla gamma di dispositivi Surface. Sono ispirati agli ultimi dispositivi presentati, incluso il Laptop Ultra con processore NVIDIA RTX Spark lanciato nelle scorse settimane.

Scarica i nuovi sfondi ufficiali di Surface

Le immagini hanno diverse risoluzioni, sono tutte raccolte in un thread sul social network e possono essere scaricate liberamente. Ognuno le può adattare al formato del proprio desktop. Eccole in una galleria. Le tonalità strizzano l’occhio a chi utilizza un tema scuro.

Immagini

Solo una decina di giorni fa, Microsoft ha reso disponibili anche gli sfondi dedicati al programma Insider, per celebrare i 12 anni dall’avvio dell’iniziativa. Per chi è interessato, sono stati caricati sul portale Design.

Immagini

Restando in tema, di recente è emerso che il software Bing Wallpaper (Sfondo di Bing in italiano) ha iniziato a includere inserzioni pubblicitarie. Per questo, molti potrebbero voler tornare a scegliere da sé l’immagine di background per il proprio sistema operativo.

Fonte: Microsoft Surface, X

Pubblicato il 30 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 ott 2026
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