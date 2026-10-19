Windows 11: scarica gratis i nuovi sfondi ufficiali Insider

Per celebrare i 12 anni dall’avvio del programma Insider, Microsoft ha pubblicato una raccolta con 10 nuovi sfondi ufficiali che possiamo scaricare dal sito microsoft.design e applicare al desktop di Windows 11. O a quello di qualsiasi altro sistema operativo, volendo. Per essere più precisi, sono 10 variazioni della stessa immagine.

I nuovi sfondi del programma Windows Insider

5 versioni sono pensate per adattarsi al tema chiaro della piattaforma nelle tinte lilla, arancio, verde, azzurro e bianco. Le altre 5, invece, risultano particolarmente per chi preferisce il tema scuro più riposante per gli occhi, nelle colorazioni blu, verde, rosso, viola e nero.. Eccole tutte in una galleria.

Immagini

Le immagini sono state condivise dal gruppo di Redmond in formato PNG con risoluzione 4000×4000 pixel. Difficilmente qualcuno ha uno schermo quadrato con aspect ratio 1:1 a cui applicarle così come vengono fornite, ma è sufficiente ritagliarle o utilizzare una delle diverse opzioni di riempimento previste da W11. Lo si può fare da Impostazioni, con un clic sulla voce Personalizzazione e poi selezionando Sfondo. Volendo, si possono caricare su smartphone con un crop verticale.

Microsoft racconta che il design è ispirato a quello dei dispositivi Surface lanciati nell’ultimo periodo: uno su tutti il modello Laptop Ultra di fascia alta. Questo il messaggio della software house.

Dagli entusiasmanti cambiamenti al programma agli incontri che ci hanno unito nell’ultimo anno, voi siete al centro di tutto. Per ringraziarvi, abbiamo creato nuovi sfondi per tutti gli Insider, ispirati ai 12 anni del Windows Insider Program e all’estetica del design dei dispositivi Surface più recenti.

Restando in tema, nei giorni scorsi il gruppo di Redmond ha pubblicato un post sul blog ufficiale in cui sottolinea i miglioramenti apportati a Windows 11. Nell’intervento, il focus è sulle prestazioni. Il sistema operativo è stato ottimizzato per girare senza problemi anche sui PC che hanno in dotazione solo 8 GB di RAM.