WhatsApp: gli eventi in arrivo per tutte le chat

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp è impegnato con l’obiettivo di portare gli eventi anche nelle chat individuali. Come già avviene da tempo in quelle di gruppo, si tratta di una funzionalità che fa esattamente quanto si può immaginare: permette di creare e di pianificare eventi rivolti a entrambi i partecipanti alla conversazione.

Gli eventi su WhatsApp, anche nelle chat private

Neanche a dirlo, a scoprirlo è stata la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, analizzando la versione 2.25.1.18 dell’applicazioni rilasciata attraverso il programma Beta su Android. Come sempre accade in questi casi, quella avviata è una fase di test che richiederà tempo e feedback prima di arrivare a compimento.

Come anticipato, oggi è già possibile inserire gli eventi nelle chat di gruppo su WhatsApp, ma non ancora in quelle individuali. Durante la fase di creazione è possibile inserire il nome, la descrizione (facoltativa), la data e l’orario (di inizio e di fine), il luogo e l’eventuale link alla chiamata (audio oppure video). Una volta completata la procedura, l’altro partecipante alla conversazione riceve immediatamente una notifica che lo mette al corrente.

A chi può tornare utile la novità?

Se per i gruppi è facile immaginare la convenienza di una caratteristica simile, quando può tornare utile nelle chat private? Ad esempio, nel caso in cui la conversazione avviene tra uno studente e un insegnante o un tutor, per pianificare le lezioni o le ripetizioni, magari in vista di una verifica o di un esame.

Questa modalità di supporto allo studio è diventata piuttosto comune durante il periodo della pandemia, con l’adozione su larga scala della didattica a distanza e, nonostante oggi i lockdown e il distanziamento siano ormai un lontano (brutto) ricordo, molti continuano a farne uso. Lo stesso vale per chi offre un servizio di assistenza, di qualsiasi tipo.