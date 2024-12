WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone, la lista

Brutte notizie per i possessori di smartphone Android un po’ attempati… Dal 1° gennaio 2025 WhatsApp non funzionerà più sui telefoni con Android 4.0 KitKat. Insomma, chi è affezionato al tuo vecchio telefono, dovrà mettersi l’anima in pace e salutarlo per sempre.

WhatsApp: ecco gli smartphone Android che non saranno più supportati nel 2025

WhatsApp ne ha fatta di strada negli ultimi anni. Ormai è un’app di messaggistica coi fiocchi, piena di funzioni utili. Meta ha già annunciato che da maggio 2025 lascerà a piedi un bel po’ di iPhone datati, come l’iPhone 5s, il 6 e il 6 Plus. E ora tocca agli Android: per far girare tutte le nuove chicche, come l’intelligenza artificiale super sofisticata e gli standard di sicurezza da far impallidire Fort Knox, i telefoni di una volta non bastano più.

Ecco la lista degli smartphone Android che dal 1° gennaio 2025 dovranno dire addio a WhatsApp:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1a gen), Razr HD, Moto E (2014)

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Chi ha uno di questi telefoni, dovrà fare un bel backup il prima possibile e trasferire tutti i dati, comprese le chat di WhatsApp, su un telefono nuovo fiammante.

Chi non vuole cedere al “ricatto” di Meta e vuole continuare a usare il suo fidato Android d’epoca, ci sono delle alternative. Telegram ad esempio potrebbe fare al caso proprio, visto che funziona sui telefoni con Android 6.0 o versioni successive. Insomma, o ci si adatta un’altra app di messaggistica, o tocca comprare un telefono nuovo. Per molti irriducibili di WhatsApp il 2025 inizierà con un bel mal di testa. Ma del resto, la tecnologia va avanti e prima o poi bisogna adeguarsi.