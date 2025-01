WhatsApp: controllo animazioni per GIF, sticker ed emoji

Su WhatsApp è in arrivo un’interessante novità per tutti coloro che che riguarda GIF, sticker ed emoji. Nella versione beta 2.25.1.10 della celebre app di messaggistica di proprietà di Meta per Android, infatti, è stata scovata una nuova opzione utile per offrire un maggior controllo agli utenti sulle animazioni tramite una funzionalità che consente di gestirle singolarmente.

WhatsApp: gestione delle animazioni per GIF, sticker ed emoji

Andando più nello specifico, nell’ultima beta di WhatsApp è presente un menu denominato “Animazioni” che include tre interruttori, ciascuno dei quali consente di abilitare o disattivare le animazioni automatiche per la relativa voce, vale a dire per GIF, sticker ed emoji, intervenendo su ciascun elemento in modo separato e personalizzando al massimo la propria esperienza d’uso.

In caso di disattivazione della riproduzione automatica, gli utenti dovranno premere manualmente su GIF, sticker ed emoji che hanno ricevuta per poterne visualizzare l’animazione.

Questo livello granulare di controllo garantirà agli utenti che ritengono le animazioni non necessarie o una fonte di distrazione possano personalizzare al massimo la loro esperienza. Ad esempio, alcuni utenti potrebbero preferire disabilitare gli emoji animati mantenendo le animazioni GIF abilitate per una chat più dinamica. Con le animazioni che diventano sempre più diffuse nelle chat, alcuni utenti potrebbero ritenere che rendano il tutto eccessivamente caotico. Consentire agli utenti di disabilitare la riproduzione automatica per tipi specifici di animazioni offre un equilibrio tra il mantenimento di funzionalità coinvolgenti e il rispetto delle preferenze personali.

Per quel che concerne la disponibilità su larga scala, al momento non è dato sapere quando la feature sarà fruibile da tutti, ma non dovrebbe volerci ancora molto.