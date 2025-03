WhatsApp: nuova funzione per salvare i propri stati

WhatsApp sta implementando una nuova funzione che permette agli utenti di salvare direttamente sul dispositivo le proprie foto e i propri video condivisi come stati. Si tratta di una novità decisamente interessante, la quale consente di evitare che i contenuti condivisi possano in qualche modo andare persi e che consente di recuperarli con facilità nel caso in cui risulti necessario.

WhatsApp: nuova opzione per salvare foto e video negli stati

La funzione è accessibile tramite il menu a tendina durante la visualizzazione del proprio stato e, come anticipato, permette di salvare rapidamente nella galleria dello smartphone i contenuti precedentemente pubblicati.

È bene tenere presente che la feature consente di intervenire solo ed esclusivamente sui propri aggiornamenti di stato e non anche su quelli altrui. Non sarà quindi possibile salvare gli stati pubblicati dai propri contatti mediante quest’opzione, in quanto concepita in via specifica per la gestione e l’archiviazione dei propri contenuti.

La novità è stata individuata nella versione beta 2.25.7.8 per dispositivi Android di WhatsApp, per cui al momento non è pubblicamente accessibile ed è fruibile soltanto dai beta tester, ma di certo se no vi saranno complicazioni lo diventerà nel corso delle prossime settimane, con l’implementazione sulla versione stabile dell’app.

Questa, comunque, non è l’unica recente novità che riguarda WhatsApp. Un’altra ultimissima aggiunta sono le le risposte a thread nelle chat: quando qualcuno risponde a un messaggio in un gruppo, compare una finestra pop-up a schermo intero, con tutte le risposte degli altri partecipanti e sarà sufficiente selezionare su un messaggio citato per visualizzare tutte le risposte all’interno di quella catena.