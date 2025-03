WhatsApp, arrivano le risposte a thread nelle chat

Quante volte sarà capitato di perdersi in una conversazione su WhatsApp, tra centinaia di messaggi e risposte sparse qua e là. Di scorrere all’infinito per ritrovare quel commento a cui si voleva proprio rispondere… WhatsApp ha in serbo una novità che metterà la parola fine a questo annoso problema: i thread dei messaggi.

Su WhatsApp le risposte saranno raggruppate in thread

Immaginiamo di poter raggruppare tutte le risposte a un messaggio specifico in un unico spazio dedicato, creando una sorta di mini-conversazione all’interno della chat principale. Niente più scrolling infinito, niente più confusione. Con i thread, ogni risposta sarà collegata al messaggio originale che l’ha generata. Così sarà più facile seguire il flusso della discussione e trovare subito quello che si cerca.

WABetaInfo ha scovato la nuova funzione (ancora in fase di sviluppo) nell’ultima beta di WhatsApp per Android. Hanno condiviso uno screenshot che ci dà un’anteprima dei nuovi thread. Quando qualcuno risponderà a un messaggio in un gruppo, apparirà una finestra pop-up a schermo intero, con tutte le risposte degli altri partecipanti. Basterà toccare su un messaggio citato per visualizzare tutte le risposte all’interno di quella catena.

I thread dei messaggi non saranno limitati alle conversazioni one-to-one, ma saranno disponibili anche per le chat di gruppo, le community e i canali.

Il rilascio ufficiale dei thread

Per ora non sappiamo quando le risposte raggruppate in thread saranno disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp, ma speriamo il prima possibile per non impazzire più dietro alle conversazioni chilometriche!