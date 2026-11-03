Nuove icone Google: Messaggi, Telefono e Contatti cambiano look

Le icone di Messaggi, Telefono e Contatti cambiano look. I colori pieni lasciano spazio a sfumature cromatiche che si fondono gradualmente tra loro, mentre le funzionalità non cambiano. Nelle prossime settimane sulla schermata home comparirà solo un look più elegante e coerente .

Quando arrivano le nuove icone di Google

La nuova icona è già disponibile da stamattina per chi utilizza la versione beta pubblica di Google Messaggi. Gli altri utenti dovranno attendere il rilascio ufficiale. Big G ha cominciato a smontare il vecchio schema a quattro colori sovrapposti già da tempo, per dare a ogni app un’identità più chiara.

Il trattamento sfumato è già arrivato su Gmail, Meet e Drive, oltre che sul pacchetto Workspace con Documenti, Fogli e Slide. Perfino la “G”, il simbolo più sacro del marchio, a settembre dell’anno scorso si è arrotondata e addolcita.

Perché Chrome non ha ancora la nuova icona di Google?

Fra le app davvero importanti di Google, una sola è riuscita a schivare il restyling: Chrome. Il suo logo resta quello di sempre, con i quattro spicchi netti. Non è che il browser sia rimasto fermo, a dire il vero. Nelle ultime settimane ha imparato a parlare con i siti attraverso il Global Privacy Control. Una volta attivato, manda a ogni pagina visitata un segnale che dice, con una certa formalità legale, di non vendere né condividere i dati personali dell’utente.

Ha anche una protezione contro il “ClickFix”, e la compilazione automatico dei moduli alimentato da Gemini. Questo va a pescare nella propria casella di posta Gmail i dettagli utili, come i numeri d’ordine o le prenotazioni dei voli, e li propone quando si deve riempire un modulo.

Sull’icona, però, Google tace. Nessuna parola sul se o sul quando il logo di Chrome, su desktop e mobile, si adeguerà al nuovo corso.