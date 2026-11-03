Snapseed 4.2 su Android e iOS con preset, LUT e motion blur

È iniziato il rollout graduale dell’aggiornamento che porta Snapseed alla versione 4.2, su Android e iOS. Arriva dopo la 4.1 pubblicata a inizio estate e la 4.0 che in primavera ha completamente rivoluzionato l’app, portando con sé almeno diverse novità molto significative e che vale la pena segnalare.

Le novità annunciate con l’arrivo di Snapseed 4.2

Se non è un major update, poco ci manca. Il team al lavoro sul progetto ha introdotto alcune funzionalità inedite che tornano utili per la modifica delle immagini su smartphone e tablet. Ancora una volta, non c’è alcun vero e proprio automatismo AI per l’editing, in modo coerente con quella che è la filosofia dell’iniziativa. Ecco i cambiamenti più importanti inclusi nel changelog.

Motion blur: nuovo strumento per aggiungere effetti di movimento alle foto, sfocando l’intera scena, lo sfondo o il soggetto per simulare la velocità;

Depth-based lens blur: sfocatura dello sfondo basata sulla profondità della scena, con effetto bokeh regolabile;

importazione di preset e LUT: possibilità di importare preset e LUT da altre applicazioni (formati .cube, .xmp, .3dl, .png e .snapseed) e di condividere i propri Look personalizzati;

community Look: introduzione di una raccolta di modifiche realizzate e condivise dalla community (con l’hashtag #SnapseedLook), consultabili e applicabili alle proprie foto, con la possibilità di scoprire i parametri utilizzati;

Color grading: disponibilità in distribuzione su Android degli strumenti avanzati di color grading multi-ruota e dell’integrazione delle LUT.

orientamento orizzontale: supporto alla modalità landscape su iPhone e iPad.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giles Ochs (@snapseed_giles)

Come anticipato in apertura, il rollout è graduale e l’aggiornamento potrebbe non raggiungere subito tutti i dispositivi. Infine, ricordiamo che l’app è gestita da Google, dopo che nell’ormai lontano 2012 il gruppo ha acquisito lo sviluppatore Nik Software. Per il download è possibile fare riferimento alle piattaforme Play Store e App Store.