 macOS 27.3 beta 1 arriva con il salvaschermo Pro Light
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macOS 27.3 beta 1 arriva con il salvaschermo Pro Light

Apple porta nella beta di macOS il wallpaper animato dei MacBook Pro (PROLED): ci sono novità anche per Siri AI, Safari e controlli touch.
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Apple porta nella beta di macOS il wallpaper animato dei MacBook Pro (PROLED): ci sono novità anche per Siri AI, Safari e controlli touch.
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Apple ha appena rilasciato la beta 1 del sistema operativo macOS 27.3, il prossimo aggiornamento che verrà introdotto per Golden Gate. La build è identificata come la 26C5035r. Tra le novità introdotte c’è anche l’inclusione di un salvaschermo che replica il wallpaper dei nuovi MacBook Pro touch con display PROLED appena presentati, rendendolo animato.

Lo screensaver Pro Light in macOS 27.3

Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, i cambiamenti più interessanti a livello di funzionalità sono altri, ma si tratta di un’aggiunta che gli utenti della mela morsicata apprezzeranno. Si chiama Pro Light, eccolo in movimento.

C’è chi ha criticato il design dello sfondo, ritenendo che richiami alla mente i glitch mostrati da uno schermo rotto. E considerando i problemi di iPhone Duo con il suo pannello pieghevole, potrebbe non essersi rivelata la migliore delle scelte.

In realtà, l’intenzione del gruppo di Cupertino era quella di creare un’immagine che potesse rendere visivamente al meglio la qualità del display OLED in dotazione ai suoi nuovi portatili, alternando aree molto scure ad altre con picchi di luminosità molto elevati, così da far emergere l’elevato contrasto. Qualcuno lo potrebbe comunque ritenere un po’ confusionario da tenere sempre sul desktop. Insomma, non è esattamente il più minimalista dei wallpaper.

Lo sfondo ufficiale dei MacBook Pro touch con display PROLED

La beta di macOS 27.3 Golden Gate arriva a una settimana circa di distanza dalla pubblicazione delle versioni 27.2 dei sistemi operativi della mela morsicata. Tra le novità in arrivo con questa release ci sono il supporto ad altre lingue per Siri AI (cinese tradizionale, norvegese, turco e vietnamita), alcune caratteristiche inedite per il browser Safari (schede verticali, tema scuro adattivo e utilizzo di Siri AI per organizzare la navigazione) e ottimizzazioni all’interfaccia per agevolare i controlli touch. L’aggiornamento è inoltre quello che prepara la strada per il lancio della suite Apple Intelligence in Cina (sarà disponibile inizialmente solo su iPhone).

Fonte: 9to5Mac

Pubblicato il 4 nov 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
4 nov 2026
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