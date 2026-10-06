DJI Osmo 360 Combo in offerta su Amazon: 44% di sconto

Il bundle Combo di DJI Osmo 360 è in offerta a -44% su Amazon. Oltre alla videocamera (l’etichetta di action cam gli va decisamente stretta) include il kit con manico telescopico da 1,2 metri e una batteria Action Extreme Plus da 1.950 mAh. Insomma, tutto il necessario per essere pronti all’azione. È una delle promozioni messa in evidenza dall’e-commerce durante la Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via a mezzanotte e che si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre.

L’offerta di Amazon su DJI Osmo 360 Combo

È progettata per catturare immagini e video a 360 gradi con una risoluzione fino all’8K a 30 fps oppure in 4K a 120 fps e il manico telescopico risulta invisibile al sensore, così da creare un risultato finale in cui si vede solo l’azione. All’interno c’è una memoria da 105 GB per 190 minuti di registrazione senza interruzioni. Chi l’ha messa alla prova non vuole più separarsene: il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,4 stelle su 5. Scopri di più e leggi i pareri dei clienti nella pagina dedicata.

Non c’è bisogno di inserire codici o coupon, la riduzione della spesa è automatica e porta il bundle Combo di DJI Osmo 360 al prezzo finale di soli 396 euro, invece di 559 euro come da listino ufficiale. La disponibilità è immediata, vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito.

Al momento ci sono migliaia di prodotti in promozione per la Festa delle Offerte Prime. È l’evento dedicato allo shopping che inaugura la lunga stagione autunnale degli acquisti e che proseguirà fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per partecipare non serve altro che un abbonamento Prime: se non lo hai ancora fatto, attiva i 30 giorni di prova.