 FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7 in offerta per l'evento Amazon (-42%)
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FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7 in offerta per l'evento Amazon (-42%)

La Festa delle Offerte Prime taglia il prezzo del modem router AVM con supporto alla tecnologia Wi-Fi 7: scende a -42% nell'evento Amazon.
FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7 in offerta per l'evento Amazon (-42%)
Tecnologia Wifi
La Festa delle Offerte Prime taglia il prezzo del modem router AVM con supporto alla tecnologia Wi-Fi 7: scende a -42% nell'evento Amazon.
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È online lo sconto del 42% su FRITZ!Box 7690, il modem router Wi-Fi 7 di AVM, una garanzia per quanto riguarda la connettività in ambito domestico e in quello professionale. Come gli altri dispositivi del marchio, si basa sulla piattaforma software FRITZ!OS altamente personalizzabile, con aggiornamenti regolari, 5 anni di garanzia e ottimizzazioni per quanto riguarda l’efficienza energetica. È compatibile con tutte le linee FTTH, FTTC e VDSL con ONT. L’offerta su Amazon fa parte della Festa di Prime, evento iniziato a mezzanotte e che si concluderà domani.

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Wi-Fi 7 e versatilità: FRITZ!Box 7690 in forte sconto

Con la tecnologia WAN da 2,5 Gigabit in dotazione, è l’ideale per collegare in modalità wireless o cablata computer, console e altri dispositivi alla rete locale, senza compromessi in termini di velocità. C’è anche una porta USB 3.0 per hard disk esterni, stampanti e altri dispositivi, consentendo così di creare un network locale in cui condividere film, foto, musica e altri contenuti. È un modello Dual Band 4×4, gestisce il traffico dati tra la banda a 5 GHz e quella a 2,4 GHz. Dai uno sguardo alla scheda tecnica completa per tutte le altre informazioni.

Il modem router AVM FRITZ!Box 7690 con supporto Wi-Fi 7

Per mettere in casa o in ufficio AVM FRITZ!Box 7690 ti bastano 219,99 euro, grazie allo sconto del 42% sul prezzo di listino (379,00 euro). Il modem router è venduto dallo store del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.

EsclusivaPrimeDay
FRITZ!Box 7690, Modem Router Wi-Fi 7 Dual Band (2.4 GHz, 5 GHz) fino a 7.000 Mbit/s, per FTTC VDSL FTTH con ONT, 1x Wan 2,5 Gb, 1X Lan 2,5 Gb, 2X Lan Gb

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Ancora fino a domani sera (7 ottobre) saranno disponibili le promo della Festa delle Offerte Prime. Se non lo hai ancora fatto, attiva la prova gratuita e accedi per un mese a tutti i vantaggi nell’abbonamento Prime: è l’unico requisito richiesto per partecipare all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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