FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7 in offerta per l'evento Amazon (-42%)

È online lo sconto del 42% su FRITZ!Box 7690, il modem router Wi-Fi 7 di AVM, una garanzia per quanto riguarda la connettività in ambito domestico e in quello professionale. Come gli altri dispositivi del marchio, si basa sulla piattaforma software FRITZ!OS altamente personalizzabile, con aggiornamenti regolari, 5 anni di garanzia e ottimizzazioni per quanto riguarda l’efficienza energetica. È compatibile con tutte le linee FTTH, FTTC e VDSL con ONT. L’offerta su Amazon fa parte della Festa di Prime, evento iniziato a mezzanotte e che si concluderà domani.

Wi-Fi 7 e versatilità: FRITZ!Box 7690 in forte sconto

Con la tecnologia WAN da 2,5 Gigabit in dotazione, è l’ideale per collegare in modalità wireless o cablata computer, console e altri dispositivi alla rete locale, senza compromessi in termini di velocità. C’è anche una porta USB 3.0 per hard disk esterni, stampanti e altri dispositivi, consentendo così di creare un network locale in cui condividere film, foto, musica e altri contenuti. È un modello Dual Band 4×4, gestisce il traffico dati tra la banda a 5 GHz e quella a 2,4 GHz. Dai uno sguardo alla scheda tecnica completa per tutte le altre informazioni.

Per mettere in casa o in ufficio AVM FRITZ!Box 7690 ti bastano 219,99 euro, grazie allo sconto del 42% sul prezzo di listino (379,00 euro). Il modem router è venduto dallo store del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Ancora fino a domani sera (7 ottobre) saranno disponibili le promo della Festa delle Offerte Prime. Se non lo hai ancora fatto, attiva la prova gratuita e accedi per un mese a tutti i vantaggi nell’abbonamento Prime: è l’unico requisito richiesto per partecipare all’evento.