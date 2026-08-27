REDMI Note 17 Series: qualità elevata e autonomia super

Xiaomi ha annunciato la nuova serie REDMI Note 17. I quattro smartphone hanno un design aggiornato, una maggiore qualità costruttiva e un’elevata autonomia, in particolare il modello Pro Max. Il produttore cinese ha utilizzato esclusivamente processori di Qualcomm (nessun chip MediaTek come nella precedente generazione). Al momento non sono presenti sul sito italiano, quindi non è noto quando arriveranno sul mercato.

REDMI Note 17 Series: specifiche e prezzi

I REDMI Note 17 hanno un design differente da quello dei REDMI Note 15. Xiaomi ha cambiato il modulo fotografico posteriore, lo schermo è piatto e gli angoli sono meno arrotondati. La cover posteriore del modello Pro Max è fotocromatica, quindi passa dal bianco nuvola al rosa-arancio sotto la luce UV. I modelli Pro e Pro Max sono hanno ricevuto le certificazioni IP66/IP68/IP69/IP69K e resistono a cadute da un altezza di tre metri.

Il top di gamma è REDMI Note 17 Pro Max 5G. Ha uno schermo AMOLED da 6,83 pollici, risoluzione di 2772×1280 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità massima fino a 3.500 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Il processore è Snapdragon 6 Gen 5, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di storage UFS 2.2/4.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 9.210 mAh (10.000 mAh in alcuni paesi) con ricarica rapida da 100 Watt e inversa da 27 Watt. L’autonomia arriva fino a tre giorni.

Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16. Il prezzo base è 599,90 euro.

Il REDMI Note 17 Pro 5G condivide alcune specifiche con il modello Max. Queste sono le differenze: processore Snapdragon 6s Gen 4, 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X, 128/256/512 GB di storage UFS 2.2/3.1, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, batteria da 8.340 mAh con ricarica rapida da 67 Watt e inversa da 22,5 Watt. Il prezzo base è 499,90 euro.

Queste sono le specifiche del REDMI Note 17 5G: schermo AMOLED da 6,99 pollici (risoluzione di 2396×1080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima fino a 1.800 nits), processore Snapdragon 4 Gen 4, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di storage UFS 2.2, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida da 45 Watt. Il prezzo base è 349,90 euro.

Infine, il REDMI Note 17 è praticamente identico al modello 5G. Le differenze sono: processore Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4/6 GB di RAM, connettività 4G e Bluetooth 5.0. Il prezzo base è 249,90 euro.