 OPPO Reno 15 (8/512GB) è un mid-range pazzesco che compete con i grandi
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OPPO Reno 15 (8/512GB) è un mid-range pazzesco che compete con i grandi

Benché forse è meno blasonato l'OPPO Reno 15 è un ottimo mid-range e la versione da 512 GB è in offerta su eBay.
OPPO Reno 15 (8/512GB) è un mid-range pazzesco che compete con i grandi
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Benché forse è meno blasonato l'OPPO Reno 15 è un ottimo mid-range e la versione da 512 GB è in offerta su eBay.
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Trovare uno smartphone medio gamma potrebbe sembrare qualcosa di banale ma in realtà non è così semplice perché ci sono tantissimi modelli a disposizione. Ovviamente non possiamo dire che ce n’è uno meglio di un altro perché dipende molto dalle proprie esigenze ma oggi l’OPPO Reno 15 è in offerta su eBay a 508 euro circa. Un grande affare. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Dunque sul prezzo di listino c’è uno sconto di oltre 90 euro ed è chiaro che non è un’occasione da farsi sfuggire. Potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate da 178,33 euro a interessi zero con Klarna.

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OPPO Reno 15: batteria gigante e ottimo scomparto camera

Sono diverse le caratteristiche che rendono l’OPPO Reno 15 uno smartphone medio gamma eccellente e sicuramente tra queste troviamo la straordinaria batteria da 6.500 mAh e un ottimo scomparto fotografico. Potrai usarlo tranquillamente per tutto il giorno arrivando fino a sera con ancora una buona percentuale ed è anche dotato della ricarica veloce da 80 W.

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Lo scomparto fotografico e composto da grandangolare e teleobiettivo da 50 MP, più ultra grandangolare da 8 MP. E anche la fotocamera frontale è da 50 MP. Ha un design accattivante con un peso di circa 197 grammi e uno spessore di 7,89 mm. Possiede un generoso display AMOLED da 6,59 pollici, protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i, e dotato di una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. A bordo c’è il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB.

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Una grandissima opportunità per ottenere uno smartphone medio gamma di tutto rispetto senza fare una spesa folle. Perciò corri su eBay e acquista il tuo OPPO Reno 15 a 508 euro circa. Ricordati che per averlo a questa cifra devi inserire il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento. Potrai riceverlo a casa gratuitamente in pochi giorni.

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Pubblicato il 27 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 ago 2026
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