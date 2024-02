Sky Mobile arriva in Italia: la data del lancio

Prende corpo la collaborazione tra Sky e Fastweb annunciata nei mesi scorsi e che porterà, tra pochi giorni, al lancio di Sky Mobile. La data fissata per il debutto è appena stata confermata: giovedì 29 febbraio. Tra una settimana esatta sarà dunque possibile attivare le utenze.

Pochi giorni al lancio di Sky Mobile in Italia

Ancora non si conoscono i dettagli relativi alle tariffe. Sappiamo però che sarà disponibile in tre diverse soluzioni . Saranno tutte caratterizzate da minuti illimitati per quanto riguarda le chiamate e dalla possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di giga per quanto riguarda il traffico dati.

Come anticipato, il servizio poggia sulle rete mobile di Fastweb, promossa di nuovo di recente da Ookla come la più veloce d’Italia. La copertura ha già raggiunto oltre il 99% in 4G e, senza costi aggiuntivi, include il 5G con un’estensione che interesserà il 90% della popolazione entro il 2025. Queste le parole di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto.

Stando a quanto si legge nella sezione del sito ufficiale dedicata all’offerta, saranno questi i vantaggi proposti ai clienti.

Minuti illimitati, SMS e giga con 5G incluso;

nessun vincolo di durata né costi nascosti;

offerta completa a prezzo conveniente.

Il comunicato stampa ricevuto in redazione fa riferimento al lancio di una campagna promozionale che vedrà protagonista un testimonial d’eccezione. Il nome non è ancora stato svelato, ma lo conosceremo tra pochi giorni.