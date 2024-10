Passa a ho. Mobile con 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese

Se ti stai guardando intorno per una nuova offerta che ti consenta di navigare in 5G, ti segnaliamo quella dell’operatore ho. Mobile che propone 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. E se sei un nuovo cliente o richiedi la portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, l’attivazione è scontata a 2,99 euro anziché 29,90 euro.

Con ho. si ha l’opportunità di sfruttare l’infrastruttura della rete Vodafone, navigando alla massima velocità grazie al 5G. E nel caso ci si trovi in una località non coperta dal servizio, si passerà in automatico alla connessione 4G, con una velocità in download e upload fino a 60 Mbps/s.

I dettagli dell’offerta 5G di ho. Mobile

L’offerta con 200 Giga a 9,99 euro al mese include la connettività 5G insieme a minuti e SMS illimitati. Il costo di attivazione varia in base al proprio operatore di provenienza: si parte da 2,99 euro per i nuovi numeri e chi richiede la portabilità del proprio vecchio numero da Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, fino a raggiungere i 29,90 euro per i clienti Vodafone, TIM, WindTre e VeryMobile.

La prima ricarica prevede un importo di 10 euro, per un totale quindi di 12,99 euro (inclusi i costi di attivazione, ndr). La SIM è invece gratuita.

A questo proposito, segnaliamo l’opportunità di richiedere la eSIM direttamente in fase di attivazione dell’offerta tramite l’app ho. Mobile. Per il riconoscimento si può optare per lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), un documento di identità valido e la tessera sanitaria oppure un videoselfie).

Per attivare l’offerta 5G di ho. è invece sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’operatore low cost di Vodafone.