Giga (quasi) illimitati su mobile? Iliad ha la soluzione

Sempre più persone sentono l’esigenza di avere tra le mani un’offerta mobile con Giga illimitati, in modo da non preoccuparsi più della scadenza del rinnovo e dei dati consumati per guardare questo o quell’altro contenuto. Una delle migliori soluzioni al riguardo la propone Iliad con la sua nuova offerta TOP 300.

L’offerta mobile TOP 300 di Iliad propone 300 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati, con in più 16 Giga dedicati in roaming, al prezzo di 11,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione per la SIM è invece pari a 9,99 euro una tantum: come da tradizione Iliad non vi sono né costi nascosti né rimodulazioni nel corso del tempo.

TOP 300 di Iliad nel dettaglio

Con Iliad TOP 300 si hanno 300 Giga per navigare online alla velocità massima del 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. La quantità di Giga è di gran lunga superiore rispetto alla media delle offerte mobile degli altri operatori, anche perché corrisponde grossomodo a quella proposte dalle offerte delle SIM dati, con il vantaggio qui di usufruire anche di chiamate e SMS.

Se 100, 150 o 200 Giga possono per alcuni essere una quantità di traffico dati non sufficiente, alzare l’asticella a 300 Giga significa poter dormire sonni tranquilli, indipendentemente dall’utilizzo che se ne faccia: dai grandi eventi sportivi in streaming al binge watching delle proprie serie tv preferite, passando per lo streaming musicale e il gaming online.

Un altro dato di rilievo riguarda i 16 Giga dedicati in roaming: sono tanti, soprattutto se li si confronta con quelli inclusi nelle altre offerte mobile, che spesso e volentieri si fermano ben prima della soglia psicologica dei 10 Giga.

Restando poi in tema, l’offerta Iliad in questione include anche minuti illimitati verso più di 60 destinazioni, tra cui si annoverano gli Stati Uniti d’America, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Brasile, il Regno Unito, la Svizzera, la Corea del Sud e la Cina.

TOP 300 è attivabile direttamente online sul sito ufficiale Iliad, al prezzo di 11,99 euro al mese per sempre, entro le ore 15 del 6 maggio 2025.