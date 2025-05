Saily: la eSIM economica, sicura e smart per viaggiatori internazionali

Per chi viaggia spesso, restare connessi a internet senza spendere una fortuna in roaming è una necessità. Saily, il servizio eSIM supportato da NordVPN, offre una soluzione semplice, veloce e conveniente per accedere a piani dati internazionali direttamente dal proprio smartphone con piani a partire da 2,99$.

Cos’è Saily

Saily è un’app che consente di acquistare e attivare piani dati in oltre 200 destinazioni, utilizzando la tecnologia eSIM. Si tratta di una SIM virtuale integrata nel dispositivo che può essere configurata in pochi minuti, senza bisogno di una scheda fisica o di cambiare operatore.

Tra i vantaggi principali:

Attivazione automatica del piano dati all’arrivo nel Paese

Una sola eSIM valida per più destinazioni

Notifiche sull’utilizzo dei dati per evitare imprevisti

Blocco degli URL dannosi e degli annunci pubblicitari

Supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Prezzi a partire da 2,99 dollari per molti Paesi

dollari per molti Paesi Possibilità di rimborso e gestione autonoma tramite app

Come funziona

Per iniziare a usare Saily bastano tre passaggi: scegliere un piano dati per la destinazione desiderata, scaricare l’app da App Store o Google Play, e seguire le istruzioni per installare la eSIM. Il piano si attiverà automaticamente al momento dell’arrivo nel Paese oppure entro 30 giorni dall’acquisto.

Che tu sia un professionista che lavora da remoto, un viaggiatore frequente per vacanza o lavoro, o un nomade digitale sempre in movimento, Saily ti permette di restare connesso ovunque nel mondo senza cambiare SIM o affrontare costi di roaming. Con un’unica eSIM gestibile da app, puoi navigare in sicurezza in oltre 200 Paesi, attivare il piano all’arrivo e monitorare i consumi in tempo reale, il tutto con installazione facile e supporto 24/7.

Perché scegliere Saily

Rispetto ai tradizionali operatori mobili, Saily offre maggiore flessibilità, una configurazione semplificata e l’assenza di costi nascosti. Inoltre, grazie alla sua integrazione con NordVPN, garantisce anche una protezione avanzata contro le minacce online durante la navigazione.

Disponibile in oltre 200 paesi

I piani sono disponibili in oltre 200 Paesi. Tra le destinazioni più richieste ci sono Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Francia, India, Giappone, Turchia e Cina. L’applicazione è compatibile con tutti i dispositivi recenti che supportano la tecnologia eSIM. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.