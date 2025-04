Perché Iliad TOP 250 Plus è un'offerta diversa dalle altre

Di recente Iliad ha lanciato una nuova offerta mobile: TOP 250 Plus, con 250 Giga in 5G a 9,99 euro al mese, per sempre. Al di là del significativo rapporto qualità-prezzo, è un’offerta diversa dalle altre per due motivi: il primo è per la quantità di dati disponibili in roaming, il secondo per lo sconto extra che regala sulla fibra.

Entrando più nel dettaglio, l’offerta TOP 250 Plus di Iliad include anche minuti e SMS illimitati, più servizi extra quali la tecnologia VoLTE e la navigazione in hotspot. La promozione è attivabile online sul sito ufficiale, con un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

25 Giga extra in Europa

L’aggettivo Plus riferito alla nuova offerta 5G Iliad non è messo lì per caso, ma sta a indicare il vantaggio sostanziale che si ottiene in vacanza all’estero. Nessuna offerta mobile oggi offre infatti 25 Giga dedicati in roaming, quando ci si trova in uno dei Paesi dell’Unione europea.

Spesso e volentieri ci si ferma a 6, 7, 8 Giga, al massimo, ma proprio al massimo, si arriva a 10-12 Giga. Sono sufficienti? Nì, anche perché se vogliamo guardare una partita di calcio o un altro contenuto in streaming senza una rete Wi-Fi disponibile, la quantità di Giga appena indicata inizia a diventare un po’ stretta.

Sconto di 4 euro al mese sulla fibra

L’altro elemento che rende TOP 250 Plus un’offerta diversa dalle altre è lo sconto di 4 euro al mese sulla fibra. Come funziona? Se con la sottoscrizione dell’offerta si attiva anche l’opzione di pagamento automatico, si possono riscattare 4 euro di sconto al mese sull’offerta della fibra Iliad, che passerebbe così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese per sempre.

Ricapitolando, dunque, Iliad TOP 250 Plus è l’offerta mobile da 9,99 euro al mese ideale per quanti viaggiano spesso all’estero e vogliono risparmiare sulla fibra.

L’offerta a queste condizioni sarà valida fino alle ore 15 del 6 maggio 2025.