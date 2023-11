Sky e Fastweb insieme per una nuova offerta mobile

Sky e Fastweb hanno siglato un accordo pluriennale per offrire ai propri clienti un nuovo servizio di telefonia mobile. Si chiama Sky Mobile powered by Fastweb e sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024.

Una partnership tra Sky e Fastweb per la telefonia mobile

Sky e Fastweb hanno unito le forze per creare Sky Mobile powered by Fastweb, una nuova offerta mobile che promette di soddisfare le esigenze di connettività e intrattenimento delle famiglie italiane. Il servizio, infatti, offre:

La velocità e la copertura del 5G di Fastweb: Fastweb è il servizio mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, e garantisce il 99% di copertura nel nostro Paese. Con Sky Mobile powered by Fastweb, i clienti potranno navigare, guardare video, giocare e lavorare con la massima velocità e affidabilità.

La qualità e la varietà dei contenuti di Sky: Sky è da sempre sinonimo di intrattenimento, cinema e sport di qualità, con una vasta scelta di programmi per tutti i gusti e le età. Con Sky Mobile powered by Fastweb, i clienti potranno accedere ai contenuti di Sky in qualsiasi momento e luogo, e godersi un’esperienza di visione innovativa con Sky Glass, il primo televisore connesso di Sky, e l’ultra broadband di Sky Wifi, pluripremiato per la qualità e la velocità del servizio.

Sky e Fastweb insieme per la connettività mobile

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha espresso la sua soddisfazione per questo accordo: “Con Sky Mobile completiamo la nostra offerta di servizi di connettività, diventando un partner privilegiato delle famiglie Sky anche per le esigenze di connettività mobile. Questo è possibile grazie a un accordo con Fastweb, che è già nostro partner tecnologico per il broadband di Sky Wifi. Con i nostri contenuti esclusivi di intrattenimento, cinema e sport, l’ultra broadband di Sky Wifi e l’innovativa esperienza di visione di Sky Glass, vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza ancora più completa”.

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ha sottolineato il valore delle infrastrutture di Fastweb, che continuano a crescere a doppia cifra nel mercato mobile: “La partnership con Sky conferma il ruolo di primo piano delle nostre infrastrutture fisse e mobili, e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato mobile. Offriremo il servizio tramite un accordo di distribuzione, garantendo la qualità e la velocità del 5G di Fastweb”.