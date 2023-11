Fastweb Casa: PROMO tutto incluso a 29,90€

La nuova promozione disponibile per pochi giorni in occasione del Black Friday prende il nome di Fastweb Casa ed offre internet illimitato in FTTH grazie alla Fibra Ultraveloce premiata da nPerf.

Il prezzo richiesto per richiedere l’attivazione della connessione internet senza limiti è di 29,95 euro al mese, scontabile a 24,95 euro richiedendo la promozione Mobile Full.

Fastweb Casa Promo Black Friday: i dettagli

Quest’offerta ti offre la Fibra ultraveloce in FTTH, FTTC, ADSL o FWA con velocità massima raggiungibile a 2,5 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload, chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile in tutta Italia, Modem Internet Box NeXXt con Alexa Built-In e tecnologia Wi-Fi 6, antivirus integrato con funzionalità anti-malware, spyware, phishing adware, ransomware, un Parental Control per monitorare gli smartphone dei figli senza alcun timore e molto altro. Tutto questo a soli 29,95 euro ogni mese.

Nel canone mensile troviamo anche il contributo di attivazione che è già incluso. Il costo iniziale non è presente perché compreso nel costo mensile della tariffa scelta.

Inclusa per 12 mesi è compresa un’assicurazione a scelta tra Assistenza Casa o Assistenza Pet del partner Quixa. Con la prima hai a disposizione i migliori professionisti che saranno disponibili a casa tua in caso di necessità 24 ore su 24. La seconda, invece, ti offre un’assistenza extra per il tuo amico a quattro zampe.

Inoltre, con Fastweb Casa troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy, dei webinar gratuiti offerti dal provider che ti permettono di essere sempre aggiornato sulle migliori competenze richieste dal mondo del lavoro.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione, come già ribadito, non è presente perché già incluso nel canone mensile. Il gestore in questione ti permette di provare il servizio per 30 giorni e di richiedere il rimborso in caso di insoddisfazione.

