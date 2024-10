eSIM: l'offerta di Very Mobile ha dell'incredibile

Tutti i vantaggi di una eSIM che toglie di mezzo l’impiccio della tessera di plastica da inserire fisicamente nel telefono a un prezzo super conveniente, oggi in promozione. Non lasciarti sfuggire la nuova offerta di Very Mobile, quella che ti propone la tariffa Giga x2 per sempre al prezzo stracciato di soli 5,99 euro al mese. Ed è proprio per sempre, come suggerisce il nome, senza rincari improvvisi o altre brutte sorprese.

5,99 euro/mese, per sempre: la eSIM di Very Mobile

Inoltre, sono inclusi 150 GB per navigare liberamente su Internet ovunque ti trovi, minuti e SMS illimitati per chiamare e scambiare messaggi con chi vuoi e l’attivazione gratis. Non è tutto: al pacchetto si aggiungono due mesi omaggio. Trovi tutte le informazioni che cerchi e i dettagli sulle altre tariffe dell’operatore alla pagina dedicata.

Si tratta di una promozione riservata ai clienti provenienti da un altro operatore: iliad, PosteMobile, CoopVoce, NTmobile, elimobile, Optima, Fastweb, Sky Mobile, Rabona, Tiscali, Lycamobile e tanti altri. Scopri l’elenco completo sul sito ufficiale, per sapere se c’è anche il tuo attuale.

Perché conviene? Oltre a tutti i vantaggi già elencati, ci sono la certezza di non dover mai fare i conti con l’improvvisa applicazione di costi extra, una rete veloce e affidabile con il 99,7% di copertura del territorio nazionale in tecnologia 4G, la possibilità di rivolgersi a oltre 3.000 negozi distribuiti in Italia in caso di necessità e un servizio di assistenza dedicata da contattare per porre qualsiasi domanda. Non ti resta che attivare l’offerta per entrare subito nel mondo di Very Mobile e richiedere la tua eSIM. Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittare di questa occasione: se sei interessato, non perdere tempo.