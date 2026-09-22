WINDTRE down il 22 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

La mattinata di martedì 22 settembre si è aperta con le segnalazioni di un down per la rete WINDTRE. Il grafico qui sotto mostra la situazione attuale, sulla base dei feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. Aggiorneremo l’articolo con tutte le novità del caso.

Problemi in corso per la rete di WINDTRE

Accade qualcosa di simile a quanto visto esattamente una settimana fa. Le segnalazioni riguardano soprattutto la rete mobile (45%), poi quella fissa (38%) e infine l’assenza di segnale (13%).

Aggiornamento (22 settembre 2026, 07:55)

È da segnalare un leggero incremento nel numero delle segnalazioni inviate dagli utenti. Il volume rimane comunque piuttosto contenuto, un segnale da interpretare come un problema tutto sommato circoscritto.

Aggiornamento (22 settembre 2026, 08:25)

Nell’ultima mezz’ora c’è stato un rialzo significativo nel volume dei feedback. Può essere interpretato come la conseguenza del fatto che, considerato l’orario, molti se ne stanno accorgendo solo in questo momento, magari arrivando in ufficio o provando a navigare da casa.

Aggiornamento (22 settembre 2026, 08:54)

Fortunatamente, le segnalazioni stanno diminuendo. Potrebbe essere il primo segnale di una risoluzione dei problemi riscontrati all’inizio della mattinata, continuiamo a monitorare la situazione.

Aggiornamento (22 settembre 2026, 09:40)

Possiamo considerare risolti i problemi che questa mattina hanno interessato la rete WINDTRE. L’operatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma considerando il numero delle segnalazioni si può parlare di un down piuttosto circoscritto.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.