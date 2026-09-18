 Bacco di Caravaggio, i dettagli del dipinto nella scansione HD
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Bacco di Caravaggio, i dettagli del dipinto nella scansione HD

Il Bacco di Caravaggio è visibile in alta definizione su Google Arts & Culture: puoi zoomare sul dipinto e scoprire ogni dettaglio.
Bacco di Caravaggio, i dettagli del dipinto nella scansione HD
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Il Bacco di Caravaggio è visibile in alta definizione su Google Arts & Culture: puoi zoomare sul dipinto e scoprire ogni dettaglio.
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Tra i danni causati dalla nuova ondata di maltempo che ha colpito l’Italia c’è anche quello che ha rischiato di rovinare un’opera di valore inestimabile, il Bacco di Caravaggio conservato nelle gallerie degli Uffizi. Qui sotto le condizioni in cui è apparso il dipinto agli occhi dei visitatori. L’olio su tela è stato raggiunto da un’infiltrazione d’acqua che ha interessato un lucernario dell’edificio.

Il Bacco di Caravaggio in alta definizione

Fortunatamente, i responsabili hanno fatto sapere che non sono stati riportati danni permanenti, grazie alla teca protettiva che lo conteneva. Lo stesso vale per altre sei opere del Seicento conservate nello stesso ambiente. La sala è stata chiusa per consentire l’intervento del personale, la riapertura è in programma già per la giornata di oggi.

A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere.

La scheda dell’opera su Google Arts & Culture ci dice che il dipinto è menzionato negli inventari della Villa di Artiminio del XVII-XVIII secolo, risalenti al 1609. L’ipotesi è che sia stato donato, insieme alla Medusa, dal cardinale Francesco Maria del Monte al Granduca Ferdinando I. Il ritrovamento risale al 1916, nel deposito del museo fiorentino.

Il Bacco di Caravaggio su Google Arts & Culture

Grazie alla scansione ad alta risoluzione è possibile osservare da vicino ogni minimo particolare. Basta utilizzare lo strumento di zoom integrato.

Un dettaglio del Bacco di Caravaggio

C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare, un’autocitazione dell’autore rimasta celata per secoli e scoperta solo di recente: si può osservare un autoritratto dell’artista intento a dipingere nei riflessi sulla bottiglia di vetro, in basso a sinistra. Eccolo (dal blog Caravaggio400).

Il presunto autoritratto di Caravaggio nel Bacco

Realizzato tra il 1595 e il 1597, è riconducibile al periodo giovanile dell’artista. Sorvoliamo sul terribile remix creato con l’intelligenza artificiale, utilizzando lo strumento messo a disposizione direttamente da Google Arts & Culture e seguendo un suggerimento della piattaforma. Il prompt suggerito è Un dipinto di Caravaggio Merisi del XVI secolo che raffigura un pesce, un telescopio e altri oggetti.

Il remix con l'AI di Google per il Bacco di Caravaggio

Fonte: Corriere della Sera

Pubblicato il 18 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
18 set 2026
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