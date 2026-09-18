Bacco di Caravaggio, i dettagli del dipinto nella scansione HD

Tra i danni causati dalla nuova ondata di maltempo che ha colpito l’Italia c’è anche quello che ha rischiato di rovinare un’opera di valore inestimabile, il Bacco di Caravaggio conservato nelle gallerie degli Uffizi. Qui sotto le condizioni in cui è apparso il dipinto agli occhi dei visitatori. L’olio su tela è stato raggiunto da un’infiltrazione d’acqua che ha interessato un lucernario dell’edificio.

Il Bacco di Caravaggio in alta definizione

Fortunatamente, i responsabili hanno fatto sapere che non sono stati riportati danni permanenti, grazie alla teca protettiva che lo conteneva. Lo stesso vale per altre sei opere del Seicento conservate nello stesso ambiente. La sala è stata chiusa per consentire l’intervento del personale, la riapertura è in programma già per la giornata di oggi.

A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere.

La scheda dell’opera su Google Arts & Culture ci dice che il dipinto è menzionato negli inventari della Villa di Artiminio del XVII-XVIII secolo, risalenti al 1609 . L’ipotesi è che sia stato donato, insieme alla Medusa, dal cardinale Francesco Maria del Monte al Granduca Ferdinando I . Il ritrovamento risale al 1916, nel deposito del museo fiorentino.

Grazie alla scansione ad alta risoluzione è possibile osservare da vicino ogni minimo particolare. Basta utilizzare lo strumento di zoom integrato.

C’è un dettaglio che vale la pena sottolineare, un’autocitazione dell’autore rimasta celata per secoli e scoperta solo di recente: si può osservare un autoritratto dell’artista intento a dipingere nei riflessi sulla bottiglia di vetro, in basso a sinistra. Eccolo (dal blog Caravaggio400).