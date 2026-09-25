Gemini può chiamare i negozi al posto dell'utente, come fa

Non si vuole restare 20 minuti in attesa per chiedere se un prodotto è disponibile, o chiamare per prenotare un tavolo mentre si è in riunione? No problem, ci pensa Gemini. Basta dirgli cosa si vuole, una prenotazione, un controllo disponibilità, un cambio appuntamento, e l’AI chiama il negozio.

Sì, si presenta, naviga i menu automatici, aspetta in attesa, parla con la persona dall’altra parte, mentre l’utente segue la trascrizione in tempo reale, con la possibilità di prendere il controllo della conversazione in qualsiasi momento.

Gemini chiama al posto dell’utente: come funziona

Si apre l’app Gemini sul Pixel 11, si dice a Gemini di chiamare un’attività locale per conto proprio. Gemini avvia la chiamata, si presenta come assistente AI, e gestisce la conversazione. Intanto si vede la trascrizione live e si può subentrare quando in qualunque momento. Non si deve nemmeno avviare la chiamata, fa tutto Gemini, dal prompt alla conversazione.

L’anno scorso, Google aveva lanciato “Call for me“, una funzione simile che faceva chiamare le attività locali per verificare la disponibilità di un prodotto. Ma non permetteva di prendere il controllo della chiamata. Questa nuova versione è più completa. Gemini può prenotare, prendere appuntamenti, fare domande, mentre l’utente ha la possibilità di subentrare in qualsiasi momento.

Meta sta lavorando su una funzione simile per il suo agente AI Muse, ma secondo i report, alcune di quelle chiamate potrebbero essere gestite da un umano dietro le quinte, non dall’AI. Google invece usa l’AI per tutta la conversazione.

Disponibilità

Per ora è un “esperimento iniziale”, ed è disponibile come anteprima per gli abbonati Gemini a pagamento iscritti alla beta pubblica di Phone by Google su Pixel 11 negli USA.

E l’Italia? Un’AI che chiama il ristorante per prenotare, il meccanico per chiedere se il pezzo è arrivato, o l’ufficio pubblico per un appuntamento, senza restare in attesa per mezz’ora, avrebbe un’utilità enorme nella vita di tutti i giorni, soprattutto in un Paese dove le attese telefoniche sono quasi un rito… Google non ha annunciato tempistiche per l’espansione fuori dagli USA, ma se la funzione ha successo, potrebbe cambiare le carte in tavola.