OpenClaw 2.0 semplifica la configurazione e migliora l'app

Dopo uno sviluppo durato circa due mesi è finalmente disponibile OpenClaw 2.0. La nuova versione del popolare tool per agenti AI, sviluppato da Peter Steinberger (assunto da OpenAI a metà febbraio), è frutto del lavoro di 933 collaboratori e si compone di oltre 16.000 pull request (modifiche). Tra le novità ci sono l’installazione semplificata e un browser app aggiornata.

Principali novità di OpenClaw 2.0

Gli aggiornamenti sono stati finora annunciati con una frequenza maggiore (106 release in 230 giorni). La cadenza è rallentata perché sono aumentati i collaboratori e quindi il numero di modifiche suggerite. OpenClaw 2.0 (versione 2026.8.1) ne contiene circa il 50% del totale. È stato inoltre dedicato più tempo per verificare il funzionamento sia con l’installazione da zero che dopo l’upgrade.

La prima novità riguarda proprio la semplificazione della procedura di installazione. Vengono utilizzate le risorse già presenti sul computer dell’utente, inclusi gli abbonamenti a ChatGPT o Claude, le chiavi API e i modelli locali. Sono state eliminate o semplificate molte configurazioni e spostato il resto fuori dal setup iniziale, consentendo agli utenti di arrivare più velocemente alla prima conversazione e interagire con gli agenti tramite comandi vocali.

La browser app è il punto di partenza per la maggior parte degli utenti di OpenClaw e il primo contatto con il servizio. Per questo motivo è stata riprogettata per offrire una migliore esperienza d’uso, consentendo di continuare a configurare le attività, riprendere il lavoro in corso o seguire le sessioni in diretta.

Gli agenti OpenClaw permettono di eseguire numerose attività per conto dell’utente, sfruttando il collegamento a browser, app di messaggistica e al file system locale. Ora è possibile utilizzare le sessioni cloud condivise per lavorare insieme ad altre persone. Non mancano miglioramenti in termini di sicurezza, come la gestione delle autorizzazione per le azioni ricorrenti. L’elenco delle novità è piuttosto lungo.