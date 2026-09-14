Tastiera e mouse super compatti e versatili: Logitech POP ICON COMBO

Hai bisogno di una tastiera e un mouse che siano entrambi senza fili e soprattutto che occupino poco spazio in modo da poterli portare con te? Allora approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello la Logitech POP ICON COMBO a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro.

Oggi dunque come puoi vedere c’è un ribasso del 29% sul prezzo di listino indicato da Amazon che ti consente di risparmiare 20 euro. Alla stessa cifra poi scegliere due colorazioni: nero e rosa. Ovviamente dovrai essere veloce perché l’offerta non durerà molto tempo.

Logitech POP ICON COMBO: la migliore soluzione compatta

Sicuramente la Logitech POP ICON COMBO è una delle migliori soluzioni per avere tastiera e mouse estremamente compatti e versatili. Sia la tastiera che il mouse sono collegabili senza fili, grazie alla tecnologia Bluetooth, a ben 3 dispositivi e potrai passare da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Inoltre sono compatibili con Windows, macOS, iPadOS, iOS e ChromeOS.

La tastiera possiede i tasti ben distanziati leggermente concavi per una digitazione fluida e veloce più tasti di scelta rapida e multimediali e tasti azione personalizzabili con l’app dedicata. È leggerissima e poi facilmente metterla all’interno della borsa dove tieni il portatile per averla sempre con te. Il mouse ha un design minimal con un ottimo sensore che ti permetterà di scorrere su qualsiasi superficie senza problemi. E rapido e garantisce una bassissima latenza per spostare il cursore in un attimo.

Ci sarebbero ovviamente altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire presto. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista la Logitech POP ICON COMBO a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.