Windows 11 corrompe il BIOS di alcuni PC HP: come risolvere

L’aggiornamento KB5121003 di Windows 11 sta causando errori di installazione su diversi portatili HP. Il problema, secondo le segnalazioni degli utenti e le indicazioni del supporto tecnico, potrebbe essere legato alla corruzione del BIOS.

Windows 11, l’aggiornamento KB5121003 blocca i PC HP… e non solo

Il problema si aggiunge ad altre anomalie emerse con l’ultimo Patch Tuesday di Windows 11. Ad esempio, alcuni utenti con GPU AMD segnalano bug dei driver grafici che non vengono risolti nemmeno tornando alla versione precedente.

Anche l’aggiornamento precedente (Windows 11 25H2/24H2) ha causato problemi, soprattutto sui PC Lenovo, con interruzioni casuali dell’alimentazione di rete. In questo caso, il rollback consente invece di risolvere il problema.

La patch KB5121003 sta causando problemi su numerosi portatili HP. Sul forum ufficiale di Microsoft, diversi utenti segnalano che l’installazione non riesce a completarsi. Dopo il download e il riavvio, il sistema resta bloccato sul logo HP. Un riavvio forzato avvia quindi la diagnostica, che termina annullando l’aggiornamento. Anche DISM, il ripristino del sistema e l’installazione manuale, non risolvono il problema.

HP conferma la corruzione del BIOS e propone una soluzione

Un altro proprietario di un HP Omnibook X 14-KC0013DX ha riferito che il supporto HP ha attribuito il problema all’aggiornamento Microsoft, che avrebbe corrotto il BIOS. Il ripristino delle impostazioni predefinite ha risolto il problema.

Inoltre, HP ha pubblicato il BIOS F.07 Rev.A (sp174502.exe), che migliora la stabilità del sistema durante Windows Update. L’aggiornamento del BIOS rappresenta quindi una possibile soluzione per i PC interessati. Si può scaricare tramite il sito di supporto HP o l’app HP Support Assistant.