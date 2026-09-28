Con il volante da corsa e pedali Logitech G G923 ti sembrerà di guidare davvero

Ti appassionano i videogiochi di corsa e simulazione come F1 25, Assetto Corsa EVO e Forza Horizon? Allora sono certo che non vorrai farti sfuggire questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul volante da corsa con pedali Logitech G G923 a 227,99 euro, invece che 379,99 euro.

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Logitech G G923: Formula 1, rally o autobus con pieno realismo

Il volante da corsa con pedali Logitech G G923 ti permette di goderti tutti i giochi di guida in modo estremamente realistico e coinvolgente. Se hai sempre usato un joystick allora questo sarà un salto di qualità incredibile. Ha un design molto bello e robusto con materiali di qualità e un coprivolante in pelle nera che garantiscono comfort e durabilità. I pedali sono in metallo lucidato e offrono un ottimo grip.

Il volante è dotato di una doppia frizione programmabile che simula la partenza con i controlli in tutti i giochi supportati. Tra i comandi ci sono le palette dietro il volante che ti consentono di cambiare marcia, i tasti del volume e tutti i classici comandi che trovi sul joypad della playstation. Inoltre il volante possiede un pratico aggancio per posizionarlo sulla scrivania o su un supporto dedicato. Ti segnaliamo inoltre che possiede un’alimentazione di tipo G (Britannica).

Approfitta anche tu di questa promozione prima che scada e fai tuo lo straordinario volante da corsa con pedali Logitech G G923 che trovi su Amazon a 227,99 euro, invece che 379,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.