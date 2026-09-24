Domina le partite con il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE (-45%)

Se vuoi avere un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari durante i videogiochi devi sicuramente ottenere un mouse wireless di ottima qualità. A questo proposito oggi ti segnaliamo questa promozione da non perdere. Se vai subito su Amazon puoi avere il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a soli 71 euro circa, anziché 129,99 euro.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: per non avere rivali

Il mouse wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è dotato di un sensore gaming avanzato HERO 2 che offre un tracciamento di oltre 888 IPS fino a 44.000 DPI con calibrazione precisa senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Potrai dunque scorrere in modo estremamente veloce su qualsiasi superficie per essere più rapido rispetto ai tuoi avversari.

Ha switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE per grandissima precisione, affidabilità e bassa latenza. Questo è dato anche all’affidabile connessione wireless LIGHTSPEED (ricevitore venduto separatamente). Inoltre ha un peso di appena 60 grammi e una batteria che arriva fino a 88 ore con le ricarica USB Type-C. I tasti sono rapidi e silenziosi, la rotella ti permette di scorrere le righe, le pagine web e dei documenti in modo rapido e potrai avvalerti di scorciatoie. Inoltre con l’app dedicata poi personalizzare diversi pulsanti.

Non farti scappare una delle migliori promozioni del momento e diventa il gamer che hai sempre desiderato di essere. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a soli 71 euro circa, anziché 129,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.