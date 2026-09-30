Amazon Fire TV Stick 4K (2026) disponibile in Italia

Come anticipato ieri, Amazon ha annunciato la nuova Fire TV Stick 4K (2026). Rispetto alla precedente generazione ci sono differenze in termini di design e prestazioni. L’azienda di Seattle ha aggiornato anche il telecomando. Solo negli Stati Uniti arriveranno presto novità per Alexa+.

Fire TV Stick 4K (2026) con nuovo telecomando

La Fire TV Stick 4K (2026) ha un design simile alla Fire TV Stick HD annunciata ad aprile. Ha quindi una larghezza inferiore, ma lunghezza e spessore sono maggiori. Dimensioni e peso sono 91,5×21,1×14,5 millimetri e 39,4 grammi, rispettivamente. All’interno ci sono un processore quad core a 1,7 GHz (probabilmente di MediaTek) e 8 GB di storage.

Ovviamente supporta lo streaming a risoluzione 4K (fino a 60 fps). Amazon sottolinea che la nuova Fire TV Stick 4K offre una velocità superiore del 20-40% rispetto al dispositivo di un altro produttore (non è noto il nome). Si accende più rapidamente, l’avvio delle app avviene con una velocità oltre il 35% superiore e la riproduzione dei contenuti inizia quasi il 20% più velocemente.

La nuova Fire TV Stick (2026) può essere alimentata direttamente dalla porta USB della TV (nella confezione c’è un cavo da USB-C a USB-A). Supporta i formati HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 e AV1, mentre la connettività è garantita da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Il sistema operativo è Vega OS, come su Fire TV Stick HD e Fire TV Stick 4K Select. Ciò significa che non possono essere installate le app Android tramite sideloading.

Un’altra importante novità è il telecomando. Oltre al nuovo design (più facile da impugnare) si notano il pulsante Home con una superficie metallica e lo spostamento del pulsante del microfono in alto a destra. Sono stati aggiunti inoltre i pulsanti per il cambio canale e il pulsante personalizzabile (quello con la stella) che permette di avviare l’app preferita o eseguire altre azioni.

Il prezzo della Fire TV Stick 4K (2026) è 74,99 euro, ma fino al 12 ottobre è in offerta a 35,99 euro. Il telecomando può essere acquistato anche a parte. Il prezzo è 15,99 euro (sarà disponibile dal 22 ottobre). All’inizio del 2027 arriverà la versione Plus del telecomando con telaio in alluminio e pulsanti retroilluminati.

La Fire TV Stick 4K sostituisce le Fire TV Stick 4K Select e Fire TV Stick 4K Plus (in Italia sono ancora disponibili, ma verranno sicuramente eliminate dal catalogo nei prossimi giorni).