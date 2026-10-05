Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon

Abbiamo scovato un’Offerta Prime Anticipata davvero succulenta su Amazon. Infatti, proprio adesso acquisti il Google Pixel 10, un vero top di gamma, a un prezzo da medio gamma. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello subito a soli 549 euro, invece di 899 euro! Un vero e proprio affare da prendere al volo perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare velocemente.

Tra l’altro, con un solo click, puoi selezionare il Tasso Zero in 12 Rate di Amazon. In questo modo potrai pagarlo senza interessi con una piccola rata mensile direttamente ad Amazon senza dover compilare moduli né aspettare approvazioni. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo se sei un cliente Prime. Inoltre, arriverà rapidamente grazie alla spedizione espressa.

Quali sono le caratteristiche premium di questo smartphone super apprezzato? Prima di tutto il nuovissimo teleobiettivo con zoom ad alta definizione 20x. Inoltre, grazie all’integrazione perfetta di Gemini, hai accesso a tantissime funzionalità di intelligenza artificiale che interagiscono nativamente con il sistema operativo e le applicazioni che usi tutti i giorni. Il design di qualità assicura resistenza durante l’uso quotidiano.

Il Google Pixel 10 assicura fino a 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti. Così avrai ogni volta il tuo smartphone perfettamente compatibile con tutte le novità e incredibilmente sicuro. Cosa stai aspettando? Ordinalo adesso a soli 549 euro, anche in 12 rate a tasso zero solo su Amazon.