 Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon

Oggi, grazie all'Offerta Prime Anticipata, su Amazon hai la possibilità di acquistare il top di gamma Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma.
Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma su Amazon
Tecnologia Mobile
Oggi, grazie all'Offerta Prime Anticipata, su Amazon hai la possibilità di acquistare il top di gamma Google Pixel 10 a prezzo da medio gamma.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Abbiamo scovato un’Offerta Prime Anticipata davvero succulenta su Amazon. Infatti, proprio adesso acquisti il Google Pixel 10, un vero top di gamma, a un prezzo da medio gamma. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello subito a soli 549 euro, invece di 899 euro! Un vero e proprio affare da prendere al volo perché sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare velocemente.

Acquista il Pixel 10

Tra l’altro, con un solo click, puoi selezionare il Tasso Zero in 12 Rate di Amazon. In questo modo potrai pagarlo senza interessi con una piccola rata mensile direttamente ad Amazon senza dover compilare moduli né aspettare approvazioni. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo se sei un cliente Prime. Inoltre, arriverà rapidamente grazie alla spedizione espressa.

EsclusivaPrimeDay
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB

EsclusivaPrimeDay

549,00899,00€-38,93%

Vedi l’offerta

Quali sono le caratteristiche premium di questo smartphone super apprezzato? Prima di tutto il nuovissimo teleobiettivo con zoom ad alta definizione 20x. Inoltre, grazie all’integrazione perfetta di Gemini, hai accesso a tantissime funzionalità di intelligenza artificiale che interagiscono nativamente con il sistema operativo e le applicazioni che usi tutti i giorni. Il design di qualità assicura resistenza durante l’uso quotidiano.

{title}

Acquista il Pixel 10

Il Google Pixel 10 assicura fino a 7 anni di nuove funzionalità e aggiornamenti. Così avrai ogni volta il tuo smartphone perfettamente compatibile con tutte le novità e incredibilmente sicuro. Cosa stai aspettando? Ordinalo adesso a soli 549 euro, anche in 12 rate a tasso zero solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?

Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?
2 auricolari Bluetooth da acquistare subito su Amazon

2 auricolari Bluetooth da acquistare subito su Amazon
Queste offerte su eBay sono un ottimo affare

Queste offerte su eBay sono un ottimo affare
Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna

Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna
Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?

Fitbit Edge sarà il successore del Fitbit Charge 6?
2 auricolari Bluetooth da acquistare subito su Amazon

2 auricolari Bluetooth da acquistare subito su Amazon
Queste offerte su eBay sono un ottimo affare

Queste offerte su eBay sono un ottimo affare
Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna

Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 ott 2026
Link copiato negli appunti