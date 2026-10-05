Samsung Galaxy S26: lo smartphone in grado di fotografare la luna

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Samsung Galaxy S26: foto da paparazzo e prezzo Wow

Sicuramente una delle cose più interessanti del Samsung Galaxy S26 è lo scomparto fotografico che ti permetterà di fare delle foto straordinarie senza alcuno sforzo. La fotocamera posteriore è da 50 MP con ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con uno zoom ottico che arriva fino a 20X ed è in grado di fotografare la luna senza telescopio.

Oltre a questo possiamo notare un ottimo processore, l’Exynos 2600 a 2 nm, che grazie a ben 12 GB di RAM riesce a spingersi veramente a prestazioni eccezionali. La memoria interna in questa versione è da 256 GB e offre una batteria con capacità da 4.300 mAh in grado di arrivare fino a sera tranquillamente potendo avvalersi di una ricarica con cavo a 25 W e wireless a 15 W. Ha un design estremamente leggero e sottile con un peso di 167 grammi e uno spessore di 7,2 mm, certificazione IP68 per acqua e polvere, e un ottimo display Super AMOLED da 6.3 pollici.

Per il prezzo con cui puoi averlo oggi è indubbiamente una delle migliori promozioni del momento. Per cui i fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a soli 692 euro, invece che 1.129 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.