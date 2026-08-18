I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete

Google sta lavorando a un nuovo strumento di diagnostica di rete per i suoi smartphone Pixel. È stato individuato nel codice dell’app Pixel Troubleshooting e ricorda inevitabilmente quello che Windows XP proponeva già più di vent’anni fa.

Pixel, arriva la diagnostica di rete ispirata a Windows XP

Un prossimo aggiornamento dell’app Pixel Troubleshooting dovrebbe integrare un modulo battezzato “Connectivity health“. Esplorando il codice dell’ultima versione (1.0.962958926), i colleghi di Android Authority hanno attivato manualmente questa funzione ancora nascosta. Lo strumento promette di identificare l’origine dei problemi di Wi-Fi, dati mobili e chiamate sugli smartphone Google.

Chi ricorda l’assistente di rete di Windows XP? Bastavano pochi clic per verificare la scheda di rete, la risoluzione DNS o la connessione al gateway e ottenere alla fine un rapporto con i risultati. Il futuro strumento dei Pixel potrebbe riprendere proprio questa filosofia, e offrire una diagnostica completa e facilmente accessibile, senza costringere l’utente a conoscere comandi come ping o ipconfig.

La nuova opzione “Connectivity health” dovrebbe comparire nel menu “Rete e Internet” delle impostazioni Android. Aprendola, l’utente vedrebbe immediatamente se il proprio telefono rileva un’anomalia sul Wi-Fi, sui dati mobili o sulle chiamate. Potrà poi consultare una diagnostica dedicata a ciascuna categoria.

Per il momento, il sottomenu “Mobile data diagnostics” sembra il più completo. Verifica la connettività e la velocità della connessione mobile, poi propone raccomandazioni concrete. Suggerisce ad esempio la disattivazione del DNS privato o il suo passaggio in modalità automatica. Questa impostazione cifra le richieste di risoluzione dei nomi di dominio, ma se configurata male a volte può bloccare la connessione.

Lo strumento dovrebbe poi generare un rapporto con l’elenco delle modifiche effettuate, prima di mostrare uno stato “Normale” una volta concluso il processo. La diagnostica dedicata alle chiamate e al Wi-Fi non sono ancora a uno stadio altrettanto avanzato.